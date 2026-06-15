Nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), Bélgica e Egito se enfrentam no Seattle Field, em Seattle, em partida válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial o que poderá acontecer no gramado no duelo de logo mais.

Para o Gemini, IA do Google, a tendência é que os europeus assumam o controle do jogo desde o apito inicial, com De Bruyne no comando das ações. Os africanos, por sua vez, devem se fechar em duas linhas compactas na tentativa de fechar os espaços e explorar os contra-ataques nos pés de Mohamed Salah.

A imposição técnica belga deve prevalecer em relação ao esforço físico egípcio e o domínio tende a se transformar em vitória. Salah e companhia venderão caro, mas são os liderados de De Bruyne que vão somar os primeiros três pontos na primeira fase do Mundial.

“Placar Provável: Bélgica 2 x 1 Egito. Com o Egito vendendo muito caro a derrota e assustando nos contra-ataques de Salah, mas a Bélgica definindo o jogo na segunda etapa pela maior profundidade de elenco e qualidade técnica”, aponta a IA.

Créditos: Instagram/Seleção da Bélgica

Egito venceu último duelo contra a Bélgica

No último encontro entre os dois países em campo, os egípcios levaram a melhor e venceram por 2 a 1. Em amistoso realizado em novembro de 2022, Trézéguet e Mohamed marcaram os gols do selecionado africano, enquanto Openda descontou para os europeus.

Anteriormente, em 2018, foram os belgas que levaram a melhor. Lukaku, Hazard e Fellaini anotaram os tentos do triunfo por 3 a 0, também em amistoso. Agora, portanto, será o terceiro encontro entre as duas nações, uma espécie de tira-teima, tendo como peso o fato de ser um jogo de Copa do Mundo, importante pensando em classificação.