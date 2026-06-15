Motoristas do Paraná terão uma redução significativa nos custos dos exames exigidos para obtenção e renovação da CNH. Com a nova legislação, os procedimentos de aptidão física, mental e avaliação psicológica passam a ter valor máximo de R$ 180, tornando o processo mais acessível para a população.

A mudança foi oficializada após a sanção da Lei nº 23.259/2026 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. A medida reduz em cerca de 55% o custo dos exames obrigatórios e estabelece um novo modelo de cobrança, que passa a funcionar como preço público. As novas regras entrarão em vigor dentro de 30 dias.

Com a alteração, o exame de aptidão física e mental terá custo de R$ 60, enquanto a avaliação psicológica poderá chegar a até R$ 120. Atualmente, os dois procedimentos somam R$ 404,74. Juntos, passarão a custar no máximo R$ 180 para os condutores.

Segundo estimativas do Detran-PR, a economia para os paranaenses pode superar R$ 50 milhões por ano. Em 2025, mais de 164 mil novos motoristas foram habilitados no Estado, movimentando cerca de R$ 81,3 milhões em despesas ligadas aos exames e à emissão da habilitação.

O benefício não alcança apenas quem busca a primeira CNH. A redução também atende milhares de profissionais que dependem do documento para trabalhar, como motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros, condutores de ônibus e trabalhadores da área de logística. No entanto, a Junta Médica Especial continuará custando R$ 217,02.

Créditos: Marcello Casal JR/ Agência Brasil

Mais comodidade para os candidatos

A nova legislação também prevê mudanças no atendimento das clínicas credenciadas. A distribuição dos candidatos passará a considerar o município informado pelo usuário, utilizando georreferenciamento e sorteio aleatório para encaminhar os exames a unidades mais próximas da residência.

Outra novidade é que avaliações inconclusivas ou casos de inaptidão temporária por até 30 dias permitirão retorno à mesma clínica sem cobrança adicional. Além disso, o Detran-PR poderá subsidiar intérpretes de Libras para candidatos com deficiência auditiva, ampliando justamente a acessibilidade durante o processo.

Quem optar exclusivamente pela CNH Digital poderá economizar ainda mais, já que a versão eletrônica é gratuita. A iniciativa se soma a outras ações já adotadas pelo Governo do Estado, como a CNH Social, a renovação automática para bons condutores e medidas voltadas à simplificação da habilitação.