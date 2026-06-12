Hoje em dia é preciso ter cuidado com promessas que muitas vezes são falsas surgindo de diversas maneiras. Uma modalidade que vem sendo usada pelos golpistas envolve empréstimos. Esse importante assunto foi tema de um alerta emitido por uma instituição financeira.

O Banco Safra se manifestou sobre o tema, onde criminosos têm utilizado falsas ofertas de empréstimo até mesmo envolvendo valores do FGTS, para enganar consumidores. Um risco que pode ser real e complicar a vida financeira de muitas pessoas.

De acordo com o banco, os golpistas prometem crédito com juros muito abaixo do mercado e condições aparentemente vantajosas. O contato pode ocorrer por telefone, aplicativos de mensagens ou redes sociais, como Instagram, Facebook e LinkedIn.

Após despertar o interesse da vítima, os golpistas solicitam um pagamento antecipado, alegando que o valor é necessário para liberar o empréstimo. No entanto, após o depósito, o dinheiro prometido nunca é liberado.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como se proteger desse tipo de golpe?

Desconfie de propostas com taxas de juros muito abaixo das praticadas pelo mercado;

Nunca realize depósitos antecipados para obter crédito;

Verifique sempre a autenticidade da instituição financeira antes de fornecer dados pessoais ou efetuar pagamentos.

O Safra deixa claro aos seus clientes, que não solicita qualquer tipo de pagamento antecipado para a concessão de empréstimos. Caso seja cliente e precise de crédito.

Com isso, fica a orientação para procurar o gerente de relacionamento ou utilizar exclusivamente os canais oficiais do banco para contratar produtos e serviços financeiros.