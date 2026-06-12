O concurso 2936 da Lotomania foi realizado na noite desta sexta-feira (12) e ofereceu um prêmio de R$ 1,1 milhão aos apostadores que buscavam acertar as dezenas sorteadas. A premiação atraiu participantes de diversas regiões do país, todos na expectativa de conquistar o valor principal.

Os números sorteados foram:

84 – 35 – 85 – 26 – 24 – 00 – 47 – 32 – 30 – 17 – 99 – 57 – 78 – 54 – 64 – 66 – 76 – 27 – 52 – 34

Confira os resultados dos últimos sorteios do concurso

Concurso 2935: 40, 73, 77, 88, 18, 29, 79, 51, 54, 36, 97, 60, 89, 09, 75, 90, 15, 06, 99, 76

Concurso 2934: 72, 45, 55, 84, 83, 94, 12, 99, 23, 54, 87, 11, 30, 89, 31, 41, 52, 19, 27, 96

Concurso 2933: 04, 33, 65, 27, 81, 19, 49, 36, 25, 00, 96, 61, 10, 23, 88, 76, 37, 41, 09, 12

Concurso 2932: 01, 05, 12, 14, 21, 27, 33, 47, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 91, 00

Concurso 2931: 01, 16, 30, 32, 45, 49, 52, 56, 60, 62, 64, 71, 73, 75, 78, 82, 84, 86, 93, 96

Concurso 2930: 03, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 27, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 64, 33

Concurso 2929: 14, 15, 16, 19, 27, 43, 50, 51, 54, 57, 60, 68, 71, 72, 83, 85, 87, 89, 90, 93

Concurso 2928: 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98, 99

Concurso 2927: 03, 04, 06, 11, 29, 31, 44, 45, 46, 51, 53, 57, 60, 67, 68, 69, 76, 78, 84, 91

Concurso 2926: 01, 02, 09, 11, 19, 27, 35, 43, 50, 61, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 82, 89, 91, 93

Veja como fazer sua aposta na Lotomania

Para participar da Lotomania, o jogador deve fazer sua aposta em uma lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 3,00 e exige a marcação de 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Caso o apostador escolha menos dezenas, o sistema completa automaticamente a combinação com os números restantes.

Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas dentre as 100 possíveis. O prêmio principal é pago a quem acerta todos os números sorteados. Além da faixa máxima, também recebem premiação os apostadores que registram 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos.

Um dos diferenciais mais conhecidos da Lotomania é a premiação destinada a quem não acerta nenhuma das dezenas sorteadas. A faixa de “0 acertos” costuma distribuir valores elevados, geralmente inferiores apenas ao prêmio principal.

Essa característica exclusiva faz da Lotomania uma das modalidades mais peculiares e reconhecidas entre as loterias administradas pela Caixa.