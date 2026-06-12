O concurso 7049 da Quina foi realizado na noite desta sexta-feira (12) e colocou em disputa um prêmio de R$ 12,7 milhões para quem acertasse as cinco dezenas sorteadas.
A possibilidade de conquistar uma quantia milionária mobilizou milhares de apostadores em todo o país, aumentando a expectativa em torno do resultado.
Os números sorteados foram:
25 – 44 – 67 – 09 – 14
Confira os números sorteados nos últimos concursos
- Quina 7048 (11/06/2026): 09 – 25 – 34 – 56 – 70
- Quina 7047 (10/06/2026): 06 – 11 – 26 – 50 – 61
- Quina 7046 (09/06/2026): 37 – 02 – 68 – 12 – 76
- Quina 7045 (08/06/2026): 17 – 13 – 71 – 54 – 12
- Quina 7044 (06/06/2026): 02 – 05 – 30 – 54 – 73
- Quina 7043 (05/06/2026): 21 – 20 – 29 – 10 – 46
- Quina 7042 (03/06/2026): 25 – 60 – 10 – 36 – 13
- Quina 7041 (02/06/2026): 56 – 28 – 49 – 75 – 25
- Quina 7040 (01/06/2026): 05 – 23 – 52 – 56 – 67
- Quina 7039 (30/05/2026): 12– 15 – 16 – 67 – 80
Vencedores no sorteio anterior (11/6)
Nenhum apostador conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Na faixa de quatro acertos, 64 apostas foram premiadas com R$ 9.073,10 cada.
Já 4.985 bilhetes que registraram três dezenas corretas receberão R$ 110,93, enquanto outras 124.494 apostas com dois acertos terão direito a R$ 4,44 cada.
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