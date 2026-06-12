O concurso 3709 da Lotofácil foi sorteado na noite desta sexta-feira (12) e oferecia um prêmio estimado em R$ 2 milhões para os apostadores que acertassem as 15 dezenas.

A premiação milionária atraiu a atenção de milhares de participantes em todo o país, aumentando a expectativa em torno do resultado do sorteio, que pode mudar a vida de qualquer apostador.

Os números sorteados foram:

11 – 09 – 24 – 14 – 01 – 19 – 10 – 25 – 23 – 07 – 06 – 18 – 20 – 04 – 15

Veja os resultados dos últimos sorteios

3708 (11/06/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

3707 (10/06/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

3706 (09/06/2026): 01 – 06 – 15 – 08 – 04 – 10 – 16 – 22 – 18 – 12 – 14 – 25 – 21 – 24 – 09

3705 (08/06/2026): 16 – 06 – 25 – 04 – 18 – 21 – 01 – 14 – 03 – 15 – 08 – 24 – 22 – 10 – 20

3704 (06/06/2026): 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

3703 (05/06/2026): 24 – 01 – 09 – 08 – 05 – 14 – 23 – 25 – 17 – 15 – 10 – 03 – 21 – 07 – 22

3702 (03/06/2026): 15 – 13 – 02 – 18 – 09 – 14 – 16 – 23 – 05 – 03 – 25 – 22 – 17 – 21 – 20

3701 (02/06/2026): 10 – 07 – 02 – 25 – 14 – 22 – 23 – 08 – 01 – 04 – 24 – 13 – 09 – 17 – 12

3700 (01/06/2026): 01 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25

3699 (30/05/2026): 01– 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Como fazer sua aposta no concurso?

Na Lotofácil, os jogadores podem selecionar de 15 a 20 números entre as 25 dezenas disponíveis no volante. Embora o valor da aposta aumente conforme a quantidade de números escolhidos, as probabilidades de premiação também se tornam maiores.

Outro diferencial da modalidade é a ampla distribuição de prêmios. Além da faixa principal, destinada aos apostadores que acertam as 15 dezenas sorteadas, também recebem premiação aqueles que alcançam 11, 12, 13 ou 14 acertos.

Graças a esse formato acessível e às diversas chances de ganho, a Lotofácil se consolidou como uma das loterias mais populares do país, atraindo milhões de apostadores em cada concurso.