O programa Pé-de-Meia de 2026 anunciou o pagamento de R$ 200 para alunos que atingiram uma frequência escolar de 80% nas aulas. Este incentivo é uma maneira de estimular a presença dos estudantes nas salas de aula, especialmente entre jovens de 14 a 24 anos.

O pagamento começou na última segunda-feira, dia 25 de maio, e será realizado de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Os depósitos da terceira parcela do incentivo frequência ocorrerão em diferentes datas, dependendo do mês de nascimento dos alunos.

Os estudantes nascidos em janeiro e fevereiro receberão o valor no dia 25 de maio, enquanto aqueles nascidos em março e abril receberão no dia 26 de maio. Os nascidos em maio e junho receberão em 27 de maio; julho e agosto, em 28 de maio; setembro e outubro, em 29 de maio; e finalmente, os nascidos em novembro e dezembro, em 1º de junho.

O que é o programa Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional destinado a estudantes matriculados no ensino médio público que são beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O programa funciona como uma poupança, promovendo a permanência e a conclusão escolar dos alunos nessa fase de ensino.

Ao comprovar matrícula e frequência, os estudantes recebem mensalmente R$ 200, que podem ser sacados a qualquer momento. Para ter direito ao benefício, os alunos devem estar matriculados nas redes públicas de ensino e atender a critérios específicos.

É necessário ter entre 14 e 24 anos, integrar uma família inscrita no CadÚnico com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa, e possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular. Além disso, é imprescindível manter uma frequência escolar mínima de 80% nas aulas.

Os alunos podem consultar a situação dos pagamentos e as informações sobre o programa acessando o site do Ministério da Educação (MEC) com a conta Gov.br. Também é possível obter atendimento pelo telefone 0800-616161.