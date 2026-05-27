O Bolsa Família de maio de 2026 já está em processo de pagamento, seguindo o calendário estabelecido pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para os beneficiários, é importante estar atento às datas de recebimento, que variam de acordo com o final do NIS.

O programa realiza os depósitos nos dez últimos dias úteis do mês, com antecipação em dezembro, quando o cronograma é encerrado no dia 23. O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por domicílio, podendo ser acrescido de adicionais conforme a composição familiar.

Para cada integrante da família, a Renda de Cidadania (BRC) paga R$ 142. Além disso, o Benefício Complementar (BCO) garante que o valor total atinja o mínimo estipulado. O programa também oferece adicionais específicos: R$ 150 para crianças de até 6 anos, R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos, e R$ 50 por bebê de até 7 meses.

Requisitos para recebimento

O Bolsa Família é destinado a famílias que possuem uma renda de até R$ 218 por pessoa. Para se inscrever, os interessados devem realizar o cadastro no Cadastro Único (CadÚnico), que pode ser feito em postos de assistência social nos municípios, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A manutenção do benefício está condicionada ao cumprimento de compromissos em educação e saúde, que incluem a matrícula e frequência escolar de crianças de 4 a 17 anos, além de pré-natal e acompanhamento de crianças menores de 7 anos.

O Bolsa Família é um programa fundamental para a assistência social no Brasil, proporcionando suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade. O cumprimento das regras estabelecidas é crucial para garantir que as famílias continuem a receber os benefícios.