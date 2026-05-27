O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma variedade de benefícios destinados a amparar trabalhadores e seus dependentes em diferentes fases da vida. Os benefícios são divididos entre previdenciários, para contribuintes, e assistenciais, destinados a quem precisa, mesmo sem contribuição.
Aposentadorias
Aposentadoria por Idade Urbana: Para trabalhadores urbanos que atingiram a idade mínima e o tempo de contribuição.
Aposentadoria por Idade Rural: Destinada a produtores rurais e pescadores artesanais com idade reduzida.
Aposentadoria Híbrida: Permite somar o tempo de trabalho rural e urbano.
Aposentadoria por Tempo de Contribuição: Aplicada a quem se enquadra nas Regras de Transição da Reforma da Previdência.
Aposentadoria Especial: Para quem trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde.
Aposentadoria da Pessoa com Deficiência: Concedida com critérios e prazos reduzidos.
Aposentadoria por Incapacidade Permanente: Para trabalhadores considerados totalmente incapazes para o trabalho.
Auxílios
Auxílio por Incapacidade Temporária: Pago ao segurado afastado do trabalho por mais de 15 dias devido a doença ou acidente.
Auxílio-Acidente: Indenização para trabalhadores que sofreram acidente e ficaram com sequelas permanentes.
Auxílio-Reclusão: Benefício para dependentes de segurados de baixa renda que estão presos.
Proteção à família e maternidade
Salário-Maternidade: Para quem se afasta do trabalho devido ao nascimento de filho, adoção ou guarda judicial.
Salário-Família: Pago mensalmente aos trabalhadores de baixa renda na proporção do número de filhos até 14 anos ou inválidos.
Pensões
Pensão por Morte: Para dependentes do segurado que faleceu.
Pensão Especial da Síndrome da Talidomida: Para vítimas de deformidade causada pelo uso do medicamento talidomida.
Pensão Especial do Zika Vírus: Para crianças com microcefalia ou Síndrome Congênita do Zika Vírus.
Benefícios Assistenciais
Os benefícios assistenciais, como o BPC/LOAS, são destinados a idosos e pessoas com deficiência que não possuem meios de prover sua manutenção. Esses benefícios não exigem contribuição prévia ao INSS.
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