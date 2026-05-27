O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma variedade de benefícios destinados a amparar trabalhadores e seus dependentes em diferentes fases da vida. Os benefícios são divididos entre previdenciários, para contribuintes, e assistenciais, destinados a quem precisa, mesmo sem contribuição.

Aposentadorias

Aposentadoria por Idade Urbana: Para trabalhadores urbanos que atingiram a idade mínima e o tempo de contribuição.

Aposentadoria por Idade Rural: Destinada a produtores rurais e pescadores artesanais com idade reduzida.

Aposentadoria Híbrida: Permite somar o tempo de trabalho rural e urbano.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição: Aplicada a quem se enquadra nas Regras de Transição da Reforma da Previdência.

Aposentadoria Especial: Para quem trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde.

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência: Concedida com critérios e prazos reduzidos.

Aposentadoria por Incapacidade Permanente: Para trabalhadores considerados totalmente incapazes para o trabalho.

Auxílios

Auxílio por Incapacidade Temporária: Pago ao segurado afastado do trabalho por mais de 15 dias devido a doença ou acidente.

Auxílio-Acidente: Indenização para trabalhadores que sofreram acidente e ficaram com sequelas permanentes.

Auxílio-Reclusão: Benefício para dependentes de segurados de baixa renda que estão presos.

Proteção à família e maternidade

Salário-Maternidade: Para quem se afasta do trabalho devido ao nascimento de filho, adoção ou guarda judicial.

Salário-Família: Pago mensalmente aos trabalhadores de baixa renda na proporção do número de filhos até 14 anos ou inválidos.

Pensões

Pensão por Morte: Para dependentes do segurado que faleceu.

Pensão Especial da Síndrome da Talidomida: Para vítimas de deformidade causada pelo uso do medicamento talidomida.

Pensão Especial do Zika Vírus: Para crianças com microcefalia ou Síndrome Congênita do Zika Vírus.

Benefícios Assistenciais

Os benefícios assistenciais, como o BPC/LOAS, são destinados a idosos e pessoas com deficiência que não possuem meios de prover sua manutenção. Esses benefícios não exigem contribuição prévia ao INSS.