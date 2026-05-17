O governo concede auxílio para famílias desempregadas na Alemanha. Lançada há 20 anos, a renda básica oferecida pelo país europeu beneficia atualmente um total de 5,5 milhões de pessoas. Lembrando que a população germânica está estimada em 83 milhões de habitantes.

O objetivo do auxílio é ajudar quem está há muito tempo sem trabalho e passa a vigorar quando o seguro desemprego finda, geralmente depois de um ano. São pagos cerca de € 500 euros (R$ 2,9 mil) por adulto e cerca de € 400 euros (R$ 2,3 mil) por criança.

As cifras variam de acordo com a idade ou estado civil do cidadão. Vale destacar que o benefício faz parte de um pacote, por assim dizer, de ação social. Além do auxílio-desemprego, também são concedidas ajudas financeiras para despesas como aluguel, transporte e contas domésticas.

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Essa soma resulta em um dinheiro mensal bastante significativo para uma família alemã arcar com os custos de vida nessa situação. Para não correr o risco de perder os pagamentos, as pessoas desempregadas precisam comprovar a busca ativa por trabalho e treinamento. Caso contrário, a medida é cancelada.

Mudanças estão a caminho na renda básica

Recentemente, a Alemanha anunciou o maior aumento de salário mínimo de sua história, passando de € 12,82 por hora para € 14,60 ao longo de dois anos. A mudança nas cifras mínimas deve beneficiar por volta de 6,6 milhões de trabalhadores.

Enquanto isso, os programas sociais vêm sendo discutidos por lá, dentre os quais o auxílio destinado aos desempregados. Membros do governo argumentam que o valor da soma dos benefícios seria uma espécie de desincentivo ao trabalho. Algo que a oposição contrapõe veementemente, acusando populismo e se colocando como resistência.

Vale lembrar que não são apenas os desempregados que se beneficiam do programa. As pessoas que não têm condições de se reinserir no mercado de trabalho, como por motivos de saúde, por exemplo, também são contempladas.