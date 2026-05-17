O Real Madrid já deu início ao planejamento da próxima temporada. Caminhando para mais uma campanha sem nenhum título importante, o time espanhol planeja o famoso “pacotão” de reforços, com até quatro jogadores, para fortalecer o elenco visando 2026/27.

Segundo informações do diário AS, o foco da diretoria merengue é fortalecer o setor defensivo do plantel galáctico. O entendimento internamente é de que a equipe perdeu a competitividade nos últimos anos, com um desequilíbrio evidente entre ataque e defesa.

Além disso, essa estratégia também está calcada nas situações físicas de Mendy, Carvajal e, principalmente, Éder Militão, que encontram dificuldades para se manterem saudáveis. A provável saída de Alaba, outro que não tem conseguido jogar devido a lesões, é outro fator que preocupa a cúpula madridista.

Créditos: Instagram/Real Madrid

Quanto aos outros setores do elenco, o entendimento é de que não é necessário fazer movimentações. As únicas mudanças nesse sentido serão os retornos de Endrick, que tem se destacado no Lyon, da França, e Nico Paz, que faz grande temporada no Como, da Itália. Apesar das críticas, o trio Bellingham, Vinicius Júnior e Mbappé segue como base do projeto esportivo.

José Mourinho pode voltar ao Real Madrid

Além da equipe, também haverá troca no comando técnico. É certo que Álvaro Arbeloa não seguirá para a próxima temporada e, por essa razão, a diretoria merengue busca no mercado da bola um nome de peso para o cargo.

Nesse sentido, quem ganhou força nos bastidores recentemente foi um velho conhecido do clube: José Mourinho. Hoje no Benfica, o experiente treinador português é visto como um bom nome para assumir o estrelado elenco blanco.

Seria a segunda passagem do The Special One pelo Santiago Bernabéu. Embora não tenha sido marcada por um título da Liga dos Campeões, a única passagem de Mou pelo gigante espanhol foi vitoriosa e deixou saudades em muitos torcedores.