Carlo Ancelotti irá promover uma reformulação no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. O novo ciclo será marcado pela transição dos veteranos, que se despediram da Seleção Brasileira no último Mundial, para os talentos da nova geração verde e amarela.

Perguntado sobre o fim de ciclo de alguns nomes, Carletto afirmou que Neymar, Casemiro e Danilo não fazem mais parte dos planos. O italiano e sua comissão técnica têm como objetivo manter uma base, composta por atletas com idade intermediária, e dar oportunidade para nomes que estão surgindo e despontando no futebol mundial.

Segundo o italiano, a ideia não é olhar apenas para a Copa de 2030. O intuito é montar um time competitivo desde já para poder chegar na Copa América de 2028 com condições de ser campeão – o Brasil não conquista o certame continental desde 2019.

“Acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes. Começando por Neymar. Passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos. Vamos mapear os novos jogadores que possam entrar não digo na próxima Copa do Mundo de 2030, mas que possam já ser competitivos no primeiro objetivo, que é a Copa América de 2028”, afirmou, em entrevista ao ‘ge’.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Ancelotti aposta em trio Endrick, Estêvão e Rayan

Na visão do comandante do selecionado canarinho, o momento é de dar oportunidade para jovens talentos que estão pedindo passagem. De acordo com o treinador, o futuro do Brasil em campo passa pelos pés de garotos como Endrick, Estêvão e Rayan.

“O resultado da Seleção decepcionou nessa Copa do Mundo, mas eu acho que temos que pensar que o futuro pode ser positivo, porque jovens de grande talento, como Endrick, Estêvão e Rayan, podem usar esse talento na Seleção”, acrescentou o técnico, sobre a renovação do Brasil.