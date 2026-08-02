A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Ilhéus reforçou o alerta para as famílias atendidas pelo Bolsa Família sobre a necessidade de realizar o acompanhamento obrigatório de saúde. A medida faz parte das condicionalidades exigidas pelo programa social. O atendimento referente à segunda vigência de 2026 começou em julho e segue até os últimos dias úteis de dezembro.

O procedimento deve ser realizado na unidade de saúde responsável pelo acompanhamento de cada família. A orientação é que os beneficiários procurem o serviço com antecedência. Dessa forma, é possível evitar filas e reduzir o risco de problemas relacionados ao benefício.

Quem precisa realizar o acompanhamento

A convocação inclui grupos específicos previstos nas regras do programa. Devem comparecer às unidades de saúde crianças com menos de 7 anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes. Cada público passa por avaliações relacionadas às exigências estabelecidas pelo Bolsa Família.

Durante o atendimento, os profissionais verificam informações importantes para o monitoramento da saúde dos beneficiários. Entre os procedimentos realizados estão a pesagem obrigatória, a avaliação do estado nutricional e a conferência da situação vacinal das crianças. No caso das gestantes, também é acompanhado o cumprimento do pré-natal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essas ações fazem parte das condicionalidades vinculadas ao programa de transferência de renda. O objetivo é estimular o acesso contínuo aos serviços públicos de saúde. O cumprimento dessas exigências contribui para a permanência regular da família no Bolsa Família.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Prazo vai até dezembro

A SESAU orienta que os beneficiários não deixem o procedimento para o fim do calendário. A procura antecipada pelas unidades de saúde facilita o atendimento e evita acúmulo de pessoas nos últimos dias do prazo. Além disso, reduz a possibilidade de pendências no acompanhamento obrigatório.

As famílias devem procurar a unidade de saúde onde já são atendidas para confirmar a documentação necessária e verificar a situação cadastral. O comparecimento dentro do período estabelecido é essencial para atender às exigências do programa.