A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a convocação da Seleção Brasileira Sub-20 para dois amistosos. Os jogos serão disputados na segunda semana de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Ao todo, 24 atletas foram chamados pelo técnico Paulo Victor Gomes.

As partidas serão contra a Bolívia e vão ocorrer nos dias 9 e 12 de agosto. Os dois amistosos fazem parte da preparação do selecionado canarinho para o Sul-Americano da categoria, marcado para janeiro de 2027. Portanto, servirão como testes para a comissão técnica.

Com cinco convocados no total, o Palmeiras é o clube com o maior número de representantes. De acordo com PV, multicampeão nas categorias de base do Verdão, a relação mistura jogadores mais experientes e nomes que estão sendo chamados pela primeira vez. Trata-se, segundo o comandante, de uma valorização do processo de observação dos torneios nacionais.

“A lista traz uma mescla de jogadores que já vêm participando desse processo novo da Seleção Sub-20 desde março, em São Paulo, juntamente com atletas que estão vindo pela primeira vez, valorizando o processo de observação do Campeonato Brasileiro Sub-20, das Séries A e Série B, torneios muito positivos para nós”, disse Paulo Victor, anunciado em março deste ano como novo treinador da categoria.

Créditos: Samara Moumei/CBF

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira Sub-20:

Goleiros

João Pedro (Santos)

Kauan Lima (Palmeiras)

Léo Nannetti (Flamengo)

Laterais

Ryan (Red Bull Bragantino)

Ângelo (São Paulo)

Pedro Gabriel (Grêmio)

Rafael Gonzaga (Santos)

Zagueiros

Breno (Red Bull Bragantino)

Bruno André (Vasco da Gama)

João Ananias (Santos)

João Souza (Flamengo)

Luis Eduardo (Grêmio)

Meio-Campistas

Chrystian (Red Bull Bragantino)

Djhordney (São Paulo)

João Paulo (Palmeiras)

Luis Pacheco (Palmeiras)

Pedro Ferreira (São Paulo)

Yuri Leles (FC Liefering-AUS)

Atacantes