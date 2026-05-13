A definição dos goleiros escolhidos para a pré-lista da Seleção Brasileira acabou chamando atenção antes mesmo da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Um nome considerado inesperado apareceu entre os atletas analisados pela comissão técnica, justamente em uma disputa cercada por jogadores mais consolidados no cenário internacional.

Carlo Ancelotti foi o responsável pela escolha do grupo inicial enviado pela CBF à Fifa. O treinador selecionou 55 jogadores para a pré-lista da Copa do Mundo, sendo seis goleiros e outros 49 atletas de linha.

Goleiro reaparece no ciclo da Seleção

Entre os nomes escolhidos para a posição, um dos que mais chamou atenção foi Weverton, atualmente no Grêmio. O goleiro não havia sido convocado anteriormente por Carlo Ancelotti, mas permaneceu presente no ciclo recente da Seleção Brasileira.

O atleta recebeu oportunidades com outros treinadores nos últimos anos. Dorival Júnior e Fernando Diniz convocaram o jogador em diferentes momentos, enquanto Tite também contou com o goleiro durante a Copa do Mundo de 2022.

A última convocação de Weverton aconteceu em março de 2025. Na ocasião, Alisson acabou sendo cortado, e Dorival Júnior chamou o então goleiro do Palmeiras para o confronto da Seleção diante da Argentina.

Agora defendendo o Grêmio, o arqueiro reaparece entre os atletas observados para a Copa do Mundo de 2026. Justamente por isso, o nome do jogador acabou sendo tratado como uma das surpresas presentes na relação enviada pela comissão técnica.

Além de Weverton, a pré-lista também conta com Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, Bento, do Al-Nassr, John, do Nottingham Forest, e Hugo Souza, do Corinthians. A disputa pelas vagas acabou ficando ainda mais forte entre os goleiros escolhidos.

Pré-lista tem 55 jogadores

A CBF enviou oficialmente a pré-lista da Seleção Brasileira para a Fifa na última segunda-feira. Carlo Ancelotti e sua comissão técnica definiram uma relação com 55 jogadores para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

A partir desta lista inicial serão escolhidos os 26 atletas que disputarão o Mundial em busca do hexacampeonato. A convocação final acontecerá na próxima segunda-feira, às 17h, durante evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O regulamento da competição informa que a pré-lista ainda pode sofrer alterações antes do envio definitivo da convocação final. No entanto, essas mudanças só podem acontecer em casos excepcionais envolvendo os jogadores selecionados.

Lesões graves e outros problemas que impeçam a utilização dos atletas aparecem entre as situações previstas para possíveis alterações. Caso nada aconteça, os 26 convocados obrigatoriamente precisarão estar presentes na relação enviada anteriormente pela CBF.

Créditos: Lucas Uebel/Grêmio

Regra especial aumenta atenção sobre goleiros

A Fifa também prevê uma regra específica envolvendo os goleiros durante a Copa do Mundo. Se algum jogador convocado sofrer uma lesão grave até 24 horas antes da estreia da Seleção Brasileira, a substituição poderá ser autorizada normalmente.

Porém, existe uma condição importante determinada pelo regulamento da competição. O novo atleta escolhido obrigatoriamente precisa estar presente na pré-lista enviada anteriormente pela seleção participante.

No caso dos goleiros, a exceção vai além deste prazo anterior ao início do Mundial. A Fifa permite trocas na posição em qualquer momento da competição, desde que exista confirmação de lesão do atleta inscrito.

Justamente por isso, os nomes escolhidos por Carlo Ancelotti ganharam ainda mais importância nos bastidores da Seleção Brasileira. A presença de um goleiro considerado inesperado na relação inicial aumentou as discussões antes da divulgação oficial da convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026.