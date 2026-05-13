A Fifa autorizou Carlo Ancelotti a trocar goleiros do Brasil durante a Copa do Mundo mesmo após o início da competição. A regra prevê uma exceção exclusiva para a posição, justamente em casos de lesão, algo que pode ocorrer a qualquer momento ao longo do torneio.

O regulamento também determina que atletas convocados para a lista final podem ser substituídos até 24 horas antes da estreia da Seleção. No entanto, a entidade exige que a lesão seja considerada grave pelo comitê médico responsável pela análise oficial do caso.

Regra especial para os goleiros

A principal diferença da regra envolvendo goleiros está no prazo permitido pela Fifa. Jogadores de linha só podem ser trocados antes da estreia da equipe, enquanto os arqueiros possuem autorização para substituição mesmo depois do começo da Copa do Mundo.

Essa possibilidade amplia as alternativas da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti. Até mesmo durante a disputa do torneio, a Seleção Brasileira poderá realizar mudanças na posição caso algum goleiro apresente um problema físico confirmado pelos responsáveis médicos da entidade.

Por outro lado, a situação dos demais jogadores segue critérios mais rígidos. Se um atleta de linha sofrer lesão após o prazo limite determinado pela Fifa, ele não poderá mais ser retirado da relação oficial da equipe brasileira para a competição.

Pré-lista segue como fator obrigatório

Outro ponto destacado pelo regulamento envolve a pré-lista enviada anteriormente pelas seleções. Caso algum jogador precise ser substituído antes da estreia do Brasil, o novo nome obrigatoriamente deverá estar presente nessa relação inicial entregue à Fifa.

A entidade ainda informa que a pré-lista pode sofrer alterações somente em casos considerados excepcionais. No entanto, o regulamento não detalha exatamente quais situações entram nessa categoria, embora lesões graves estejam entre os motivos aceitos oficialmente.

Dessa forma, os 26 atletas escolhidos para a convocação final precisam fazer parte da pré-lista. A única possibilidade de mudança acontece justamente quando existe algum impedimento físico ou outra razão que inviabilize a participação do jogador inicialmente selecionado.

Mesmo com as regras estabelecidas, a autorização para mudanças de goleiros durante a Copa acaba sendo vista como uma proteção extra para as seleções. Afinal, a posição exige características específicas e pode gerar dificuldades imediatas em caso de lesão inesperada.

Créditos: Ricardo Moraes/Agência Brasil

Preparação da Seleção para a Copa

Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti começam a se apresentar no próximo dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis. A preparação servirá para os primeiros treinamentos da equipe antes da estreia brasileira no torneio internacional.

Além disso, a Seleção fará dois amistosos antes do início da Copa do Mundo. O primeiro compromisso será diante do Panamá, no dia 31, no Maracanã, enquanto o segundo acontecerá em 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos.

A expectativa é justamente utilizar esses jogos para ajustar os detalhes finais da equipe. Ainda assim, a regra especial da Fifa para goleiros continua chamando atenção, principalmente porque permite alterações mesmo com a competição já em andamento.