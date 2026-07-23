Um tradicional item de segurança utilizado por motoristas há décadas deixará de ser aceito nas rodovias da Espanha. A partir de 1º de janeiro de 2026, o triângulo de sinalização será substituído pela luz de emergência V16, dispositivo criado para ampliar a proteção em casos de pane ou acidente.

Luz V16 oferece mais segurança nas rodovias

A nova exigência foi definida pela Direção-Geral de Trânsito (DGT), que pretende reduzir os riscos enfrentados por condutores ao sinalizar veículos parados. Em vez de caminhar pela pista para posicionar o triângulo, o motorista poderá acionar a luz sem precisar deixar o automóvel.

O equipamento emite uma iluminação intermitente na cor âmbar, visível em todas as direções. A instalação é simples, já que basta posicioná-lo sobre o teto do veículo. Dessa forma, a sinalização ocorre de maneira mais rápida e com menor exposição ao tráfego intenso.

Tecnologia inclui localização em tempo real

Além da função luminosa, a V16 conta com um sistema de geolocalização integrado. Quando ativada, ela transmite automaticamente a posição exata do veículo para a plataforma de gerenciamento de trânsito da DGT. O recurso pode facilitar o atendimento por equipes de emergência e assistência rodoviária.

Até o fim de 2025, os motoristas ainda poderão utilizar tanto o triângulo quanto a nova luz de emergência. Com a entrada em vigor da regra, apenas dispositivos V16 homologados serão aceitos. Quem descumprir a norma poderá ser penalizado com multas entre 80 e 200 euros.

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Consumidores devem verificar a homologação

Com a proximidade da mudança, a procura pelo equipamento aumentou no mercado espanhol. No entanto, as autoridades alertam que nem todos os modelos disponíveis cumprem as exigências oficiais. Alguns produtos perderam a certificação por questões administrativas relacionadas aos fabricantes.

Por esse motivo, a recomendação é conferir se a luz V16 possui homologação válida antes da compra. Segundo a DGT, o objetivo principal da medida é incentivar uma sinalização mais eficiente e diminuir a ocorrência de acidentes secundários nas estradas de alta velocidade.