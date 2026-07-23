O Governo Federal divulgou o calendário de agosto de 2026 do Bolsa Família. O anúncio, feito com antecedência, ajuda as famílias a se organizarem e projetarem o que farão com o dinheiro. Os repasses começarão a ser feitos no dia 18 do oitavo mês do ano e seguirão até o dia 31.

A quantia mínima distribuída pelo principal programa de transferência de renda do país é de R$ 600. Mas existem valores adicionais que podem elevar esse patamar. Em julho, por exemplo, o valor médio do auxílio pago às famílias foi de R$ 679,19, segundo o governo.

O pagamento segue o cronograma do programa, que contempla os últimos dez dias do mês e o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Vale lembrar que as famílias devem atender ao critérios, que envolvem renda familiar e dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Também existem condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como a frequência escolar de crianças e adolescentes, a atualização da caderneta de vacinação e o acompanhamento pré-natal, quando aplicável, que precisam ser cumpridas.

O dinheiro depositado pode ser movimentado através do Caixa Tem, na função débito ou sacado em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Veja abaixo o calendário de agosto de 2026 do Bolsa Família:

Final do NIS: 1 – pagamento em 18/8

Final do NIS: 2 – pagamento em 19/8

Final do NIS: 3 – pagamento em 20/8

Final do NIS: 4 – pagamento em 21/8

Final do NIS: 5 – pagamento em 24/8

Final do NIS: 6 – pagamento em 25/8

Final do NIS: 7 – pagamento em 26/8

Final do NIS: 8 – pagamento em 27/8

Final do NIS: 9 – pagamento em 28/8

Final do NIS: 0 – pagamento em 31/8

Pagamento do Bolsa Família ao longo do ano: