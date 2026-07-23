O Governo Federal divulgou o calendário de agosto de 2026 do Bolsa Família. O anúncio, feito com antecedência, ajuda as famílias a se organizarem e projetarem o que farão com o dinheiro. Os repasses começarão a ser feitos no dia 18 do oitavo mês do ano e seguirão até o dia 31.
A quantia mínima distribuída pelo principal programa de transferência de renda do país é de R$ 600. Mas existem valores adicionais que podem elevar esse patamar. Em julho, por exemplo, o valor médio do auxílio pago às famílias foi de R$ 679,19, segundo o governo.
O pagamento segue o cronograma do programa, que contempla os últimos dez dias do mês e o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Vale lembrar que as famílias devem atender ao critérios, que envolvem renda familiar e dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).
Também existem condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como a frequência escolar de crianças e adolescentes, a atualização da caderneta de vacinação e o acompanhamento pré-natal, quando aplicável, que precisam ser cumpridas.
O dinheiro depositado pode ser movimentado através do Caixa Tem, na função débito ou sacado em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
Veja abaixo o calendário de agosto de 2026 do Bolsa Família:
- Final do NIS: 1 – pagamento em 18/8
- Final do NIS: 2 – pagamento em 19/8
- Final do NIS: 3 – pagamento em 20/8
- Final do NIS: 4 – pagamento em 21/8
- Final do NIS: 5 – pagamento em 24/8
- Final do NIS: 6 – pagamento em 25/8
- Final do NIS: 7 – pagamento em 26/8
- Final do NIS: 8 – pagamento em 27/8
- Final do NIS: 9 – pagamento em 28/8
- Final do NIS: 0 – pagamento em 31/8
Pagamento do Bolsa Família ao longo do ano:
- Agosto: de 18/8 a 31/8;
- Setembro: de 17/9 a 30/9;
- Outubro: de 19/10 a 30/10;
- Novembro: de 16/11 a 30/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.
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