A Seleção Brasileira terá mais três ausências importantes antes da Copa do Mundo, justamente em um dos últimos compromissos da equipe antes da viagem para os Estados Unidos. Parte da base considerada titular ficará fora da programação inicial da equipe nacional por causa da reta decisiva do calendário europeu.

Carlo Ancelotti já sabe que não poderá contar com Gabriel Magalhães, Marquinhos e Gabriel Martinelli no amistoso contra o Panamá, marcado para o dia 31 de maio, no Maracanã. Os três atletas estarão envolvidos na final da Liga dos Campeões, disputada um dia antes, em Budapeste, na Hungria.

Além do confronto diante da seleção panamenha, os jogadores também perderão os primeiros dias da preparação brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. A concentração da equipe começa oficialmente no dia 27 de maio, enquanto os finalistas europeus seguirão ligados aos seus clubes.

Desfalques afetam preparação da equipe

Gabriel Magalhães disputará a decisão continental pelo Arsenal, enquanto Marquinhos estará em campo representando o Paris Saint-Germain. Gabriel Martinelli também participará da final europeia defendendo os Gunners, aumentando a lista de jogadores que chegarão mais tarde ao grupo comandado pelo treinador italiano.

No entanto, a comissão técnica já trabalha considerando esse cenário dentro da programação planejada para o Mundial. A delegação brasileira embarca para os Estados Unidos no dia 1º de junho, justamente um dia após o amistoso de despedida da torcida brasileira.

O duelo contra o Panamá ganhou importância justamente por marcar o último compromisso da Seleção em território nacional antes da Copa do Mundo. Além disso, o confronto será o penúltimo teste da equipe antes da estreia diante do Marrocos, em Nova Jersey.

Até mesmo o cronograma montado pela comissão técnica mostra como o período de preparação será apertado antes da competição. O Brasil terá quatro amistosos programados antes do início do Mundial, distribuídos entre o fim de maio e o começo de junho.

Calendário já está definido

Ainda neste mês, a Seleção enfrentará França e Croácia em amistosos disputados nos Estados Unidos. O primeiro jogo será diante dos franceses, no dia 26, em Boston, enquanto o compromisso contra os croatas acontecerá no dia 31, em Orlando.

Depois disso, o amistoso contra o Panamá servirá como despedida oficial do time diante dos torcedores brasileiros no Maracanã. A partida foi organizada justamente na véspera da viagem da delegação para os Estados Unidos, etapa final antes da Copa do Mundo.

Já em solo norte-americano, o Egito deve ser o último adversário brasileiro antes da estreia no torneio internacional. O confronto está previsto para o dia 6 de junho e encerrará a sequência de amistosos preparada pela comissão técnica.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Convocação acontecerá em maio

A definição oficial dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo acontecerá no dia 18 de maio, às 17h. Será justamente nesta data que Carlo Ancelotti anunciará os nomes escolhidos para representar a Seleção Brasileira na competição internacional.

Até lá, a ausência dos quatro atletas no amistoso do Maracanã aparece como um dos primeiros desafios da preparação brasileira. Afinal, os três jogadores chegam ao período decisivo da temporada europeia disputando uma final continental.