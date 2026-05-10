O Flamengo deve ser contemplado com um dinheiro que nem estava esperando receber, vindo diretamente da Espanha. Com a venda de João Gomes por parte do Wolverhampton, da Inglaterra, perto de ser concluída, o clube carioca receberá uma parte do valor.

Ao que tudo indica, o volante de 25 anos de idade trocará o time inglês pelo Atlético de Madrid nesta janela de transferências. Com o rebaixamento para a segunda divisão nacional confirmado, os Wolves agora trabalham para vender suas principais peças.

Para tê-lo, a agremiação da capital espanhola desembolsará algo em torno de 45 milhões de euros (R$ 260 milhões, na cotação atual). Por ser o time responsável pela formação do meio-campista, o Rubro-Negro tem direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Além disso, manteve 10% de seus direitos econômicos.

Créditos: Instagram/João Gomes

Juntando tudo, o Mais Querido pode colocar no bolso cerca de R$ 39 milhões. Uma bela quantia para quem não estava esperando por nada nesse sentido. Atuando pela equipe britânica desde 2023, João soma 128 partidas, oito gols e seis assistências, números que fazem dele um dos destaques do time nesse período.

Além de João, o Atleti também olha com atenção para outro volante brasileiro: Éderson, destaque da Atalanta, da Itália. Os Colchoneros já acertaram as bases salariais com o atleta e esperam fortalecer ainda mais o setor de meio de campo com sua chegada.

André está dando sopa no Wolverhampton

Conforme destacado anteriormente, os Wolves estão se desfazendo de vários jogadores de seu plantel por conta do rebaixamento. Além de João Gomes, outros nomes devem ser negociados neste fim de temporada.

Um dos atletas que mais chamam atenção é André, que vira e mexe é convocado para a Seleção Brasileira e por aqui brilhou com a camisa do Fluminense. O também volante surge como opção para quem quer se reforçar e pagar menos do que pagaria pela transferência em circunstâncias normais.