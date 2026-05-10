Uma cidade brasileira conhecida como uma das mais queridas do país, voltou a ganhar destaque ao liderar o ranking de qualidade de vida no Brasil. O reconhecimento faz parte do Global Liveability Index 2025, elaborado pela The Economist Intelligence Unit, que avalia cidades ao redor do mundo com base em diferentes critérios.

No levantamento, o Rio aparece na 111ª posição entre 173 cidades analisadas, com pontuação de 70,9. Entre os municípios brasileiros, ocupa o primeiro lugar, seguido por São Paulo, que aparece logo atrás no ranking. A classificação considera fatores como segurança, saúde, cultura, educação e infraestrutura.

Qualidade de vida e reconhecimento internacional

O resultado reforça o papel do Rio de Janeiro como referência nacional em qualidade de vida. A cidade mantém visibilidade global não apenas pela avaliação recente, mas também por sua relevância histórica como destino turístico. É frequentemente apontada como um dos locais mais visitados por estrangeiros no Brasil.

A presença de pontos conhecidos internacionalmente, como o Cristo Redentor, contribui para esse reconhecimento. Além disso, as praias da cidade seguem como um dos principais atrativos, fortalecendo sua imagem no cenário internacional.

O levantamento também evidencia a capacidade da cidade de reunir diferentes aspectos avaliados no índice. A combinação entre infraestrutura urbana, oferta cultural e serviços contribui para o desempenho no ranking.

A orla da cidade é um dos elementos que ajudam a explicar sua posição. Com mais de 300 quiosques distribuídos ao longo da costa, do Leme ao Pontal, o espaço concentra atividades de lazer e convivência.

Além disso, o município tem investido na revitalização de espaços urbanos e na promoção de iniciativas voltadas à cultura e ao lazer. Essas ações buscam ampliar o uso dos espaços públicos e valorizar experiências acessíveis à população.