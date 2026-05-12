A caminhada da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 já começa a ganhar uma base considerada praticamente intocável. Internamente, 15 jogadores aparecem como nomes muito fortes para estar no torneio, justamente por terem mantido espaço constante nas convocações e também pela confiança criada ao longo do trabalho recente.

Carlo Ancelotti entra agora em uma fase mais decisiva no comando do Brasil. Quase um ano depois de assumir a seleção, o treinador italiano já enviou uma pré-lista com 55 nomes para a FIFA e, até aqui, utilizou 58 jogadores diferentes em suas convocações.

Entre os atletas vistos como praticamente certos no Mundial aparecem Alisson, Ederson, Douglas Santos, Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Vini Jr, João Pedro, Matheus Cunha e Raphinha. A avaliação é de que apenas lesões poderiam mudar esse cenário.

No entanto, existe uma situação que ainda chama atenção nos bastidores da seleção. Dos nomes considerados mais garantidos para a Copa do Mundo, somente Alisson ainda não voltou de lesão, algo que naturalmente mantém um pequeno sinal de alerta neste momento.

Convocações ajudam a indicar favoritos

As listas divulgadas por Ancelotti nos últimos meses acabaram mostrando uma espinha dorsal cada vez mais clara. Alguns jogadores estiveram presentes em todas as cinco convocações feitas pelo treinador, mesmo com cortes pontuais causados por lesões e suspensões.

Os goleiros Bento e Hugo Souza, o lateral Wesley, o volante Casemiro e o atacante Matheus Cunha foram chamados em todas as oportunidades. Casemiro e Matheus Cunha, porém, acabaram sendo cortados em uma ocasião cada durante esse período.

Além disso, vários atletas convocados receberam minutos em campo com a camisa da seleção. Ainda assim, alguns nomes não chegaram a atuar até aqui, como Antony, Ederson, João Gomes, John, Léo Ortiz e Luciano Juba.

A tendência, justamente por conta da sequência de observações, é que Ancelotti mantenha uma base sólida até a definição da lista final. Por isso, atletas como Marquinhos, Bruno Guimarães, Vini Jr e Raphinha aparecem em posição extremamente confortável dentro do planejamento atual.

Lista extensa mostra disputa aberta

Mesmo com alguns favoritos já encaminhados para a Copa, a disputa por espaço continua aberta em outras posições. A lista de convocados por Ancelotti desde sua chegada mostra uma quantidade alta de jogadores observados ao longo da temporada.

Entre os goleiros já chamados aparecem Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza e John. Nas laterais, o treinador convocou Alex Sandro, Caio Henrique, Carlos Augusto, Danilo, Douglas Santos, Kaiki, Luciano Juba, Paulo Henrique, Vanderson, Vitinho e Wesley.

O setor defensivo ainda contou com Alexsandro, Beraldo, Bremer, Éder Militão, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Ortiz, Léo Pereira, Marquinhos e Vitor Reis. Já no meio-campo surgiram nomes como André, Andreas Pereira, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Ederson, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson, Jean Lucas, João Gomes, Joelinton e Lucas Paquetá.

Créditos: Divulgação/FIFA

Ataque tem nomes cada vez mais consolidados

No ataque, Ancelotti também realizou observações importantes desde o início de seu trabalho. Antony, Endrick, Estêvão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Igor Thiago, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Rodrygo, Richarlison, Samuel Lino, Vini Jr e Vitor Roque já receberam oportunidades.

Até mesmo com a quantidade elevada de opções, alguns atletas parecem muito à frente na corrida pela Copa do Mundo. Gabriel Martinelli, João Pedro, Matheus Cunha, Vini Jr e Raphinha seguem como nomes constantemente lembrados quando o assunto é a provável lista final.

A expectativa agora fica justamente para os próximos compromissos da seleção, que devem ajudar Ancelotti a confirmar os últimos detalhes antes do Mundial. Enquanto isso, os 15 jogadores considerados praticamente garantidos seguem fortalecendo ainda mais seu espaço dentro da equipe brasileira.