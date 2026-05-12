O Palmeiras acompanha um cenário que pode mexer com o mercado após a Copa do Mundo de 2026. Enquanto Danilo tem grandes chances de retornar ao futebol europeu, o clube também observa outro meio-campista que deve disputar o torneio e já esteve na mira alviverde anteriormente.

O nome em questão é Thiago Almada, que atualmente defende o Atlético de Madrid. O argentino foi alvo do Palmeiras no começo da temporada nacional, mas as conversas não avançaram depois de uma resposta negativa do clube espanhol, justamente quando o atleta iniciava sua trajetória na Europa.

Palmeiras segue atento ao mercado

Mesmo sem conseguir avançar na negociação anteriormente, o Palmeiras nunca deixou de acompanhar a situação de Thiago Almada. Internamente, o meia sempre foi visto como um jogador com características alinhadas ao perfil de reforços desejado pela diretoria para os próximos anos.

No entanto, a sequência da temporada europeia passou a influenciar diretamente o futuro do argentino no Atlético de Madrid. Segundo informações divulgadas por Germán García Grova, o jogador avalia uma saída do futebol espanhol após um período de adaptação.

Apesar disso, a prioridade de Thiago Almada ainda é permanecer no Velho Continente. Até mesmo por esse motivo, o Palmeiras entende que qualquer possibilidade de retomada nas conversas depende do cenário que será construído depois da Copa do Mundo de 2026.

Com a camisa do Atlético de Madrid, o meia soma 38 partidas, quatro gols e duas assistências. O contrato do argentino vai até junho de 2030, algo que também dificulta uma eventual negociação no curto prazo para o futebol brasileiro.

Danilo mantém prioridade pela Europa

Ao mesmo tempo, o Palmeiras acompanha de longe a situação de Danilo, destaque do Botafogo nesta temporada. O volante vê uma transferência para a Europa como prioridade, principalmente diante da possibilidade de disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

A negociação é tratada pelo Botafogo como uma oportunidade importante para arrecadar recursos em meio ao atual cenário financeiro e político do clube. A permanência no futebol brasileiro é considerada improvável pelo estafe do jogador.

Caso esteja na lista final de Carlo Ancelotti para o Mundial, a tendência é que Danilo desperte ainda mais interesse internacional. O entendimento ao redor do atleta é que uma boa participação pode abrir portas em equipes ainda maiores do futebol europeu.

Fulham e Zenit já indicaram interesse em investir cerca de 30 milhões de euros pelo volante. No entanto, o clube russo está descartado pelo jogador, que também recebeu consultas de Mônaco, Benfica, Arsenal e Galatasaray nos últimos meses.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Cenário pode mudar após a Copa

Nos bastidores, existe a avaliação de que Manchester United, Arsenal, Barcelona e Milan monitoram o mercado para a posição. Aos 25 anos, Danilo deseja atuar em um projeto competitivo, capaz de disputar títulos e oferecer estabilidade esportiva.

O Palmeiras aparece como destino preferido no Brasil caso o retorno à Europa não aconteça. Ainda assim, o Botafogo promete dificultar qualquer negociação, enquanto o Flamengo surge apenas como alternativa distante para o volante neste momento.

Além disso, Danilo já disputou 11 partidas pelo Brasileirão e só poderia atuar mais uma vez antes de defender outro clube na competição. Até a definição sobre o futuro, o meio-campista segue à disposição de Franclim Carvalho após registrar nove gols e três assistências em 21 jogos no ano.