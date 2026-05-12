A chegada de um modo inspirado na Copa do Mundo ao EA FC 26 tem data para acontecer, pelo menos de acordo com um novo rumor que começou a circular entre os jogadores. A atualização, que deve trazer um torneio internacional genérico ao game, estaria prevista para o dia 2 de junho, justamente poucos dias antes do início oficial da competição de 2026.

Segundo as informações divulgadas, a expectativa dentro da comunidade aumentou conforme o torneio real se aproxima. Muitos jogadores passaram a questionar quando os conteúdos ligados ao Mundial começariam a aparecer dentro do EA FC 26, principalmente porque o campeonato será disputado em junho e promete movimentar bastante o cenário do futebol virtual.

Atualização deve chegar antes do torneio real

O vazamento indica que o novo modo ficará disponível no dia 2 de junho de 2026. Dessa maneira, os jogadores teriam pouco mais de uma semana para disputar partidas, montar campanhas e até mesmo tentar prever quem pode terminar com o título do torneio internacional dentro do jogo.

Apesar disso, o conteúdo não será chamado oficialmente de Copa do Mundo. A EA não conseguiu obter o licenciamento da FIFA, mas mesmo assim pretende lançar um torneio genérico que seguirá praticamente o mesmo formato utilizado na competição disputada entre seleções no calendário oficial do futebol mundial.

Ainda assim, a proposta da empresa é deixar a experiência o mais próxima possível do torneio real. Justamente por isso, uma quantidade muito maior de seleções deve aparecer no banco de dados do game após a atualização prevista para o começo de junho.

Número de seleções será ampliado

As informações apontam que cerca de 60 equipes nacionais estarão disponíveis depois da chegada do novo conteúdo. O número representa um salto importante em comparação às 29 seleções que faziam parte da versão original do jogo antes dessa atualização especial voltada ao período do Mundial.

Entre os países citados nas informações vazadas aparecem Canadá, Brasil e Uruguai, além de outras equipes nacionais que devem ser incorporadas ao EA FC 26. Com isso, os jogadores poderão recriar confrontos muito parecidos com os da competição internacional disputada entre as seleções em 2026.

O rumor também afirma que a atualização não ficará limitada apenas às equipes disponíveis. A ideia da desenvolvedora seria ampliar o nível de imersão do torneio dentro do game, mesmo sem utilizar oficialmente o nome e toda a identidade visual tradicional da FIFA.

Créditos: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Novidades também incluem estádios e bolas oficiais

Além das seleções adicionais, o conteúdo previsto para junho também deve incluir bolas oficiais da Adidas utilizadas nas partidas. A atualização ainda promete trazer novos estádios localizados nos Estados Unidos, país que receberá parte importante dos jogos da competição internacional deste ano.

Outro detalhe mencionado nas informações envolve a inclusão de rostos reais para dezenas de atletas. Dessa forma, a EA tenta aproximar ainda mais o visual do game daquilo que os torcedores acompanham durante o torneio verdadeiro, algo que vinha sendo aguardado pelos fãs da franquia.

Mesmo sem a licença oficial da FIFA, o rumor aponta que o EA FC 26 tentará reproduzir quase toda a atmosfera do principal torneio de seleções do futebol mundial. Até por isso, a expectativa em torno da atualização marcada para 2 de junho segue crescendo entre os jogadores que acompanham as novidades do game oficialmente.