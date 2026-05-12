O Botafogo já definiu qual será a principal prioridade para a próxima janela de transferências e pretende buscar um reforço logo na reabertura do mercado em julho. A diretoria entende que o elenco precisa de ajustes pontuais, justamente em um momento de atenção dentro e fora de campo.

A avaliação interna aponta que a função de primeiro volante se tornou o setor mais carente do grupo. Com isso, o clube passou a tratar a chegada de um jogador para a posição como prioridade absoluta para a sequência da temporada de 2026.

Botafogo mira reforços sem custos

O planejamento traçado pela SAF prevê uma atuação mais cautelosa no mercado. A ideia é buscar atletas livres ou negociações sem custos de transferência, até mesmo para evitar novos impactos financeiros neste momento administrativo vivido pelo clube.

No entanto, a concretização das negociações depende diretamente da situação envolvendo o transfer ban aplicado pela Fifa. Atualmente, o Botafogo segue impedido de registrar novos jogadores enquanto tenta solucionar as pendências existentes.

A diretoria trabalha para reverter as sanções com base em medidas cautelares ligadas ao processo de recuperação judicial. Internamente, existe a expectativa de que as restrições sejam retiradas antes da abertura oficial da janela de julho.

Caso isso aconteça, o clube pretende agir rapidamente no mercado. A busca será direcionada para nomes específicos, principalmente jogadores que possam oferecer equilíbrio ao meio-campo sem gerar custos elevados ao orçamento.

A necessidade por um primeiro volante ganhou ainda mais força após a situação clínica de Allan. O jogador precisará passar por uma intervenção cirúrgica, cenário que aumentou a preocupação da comissão técnica em relação ao setor.

Sem previsão imediata de retorno do atleta, o Botafogo entende que precisa encontrar alternativas para manter a consistência do time. Justamente por isso, a procura por um reforço para a posição passou a liderar o planejamento interno.

Saídas também fazem parte do plano

Enquanto tenta abrir espaço para novas chegadas, o clube também avalia possíveis negociações envolvendo jogadores do elenco atual. A venda de atletas é considerada importante para aliviar a folha salarial e gerar receitas.

Entre os nomes observados pelo mercado aparece Alexander Barboza, que desperta interesse do Palmeiras. Além dele, Danilo também surge como um dos jogadores que podem receber propostas durante a próxima janela internacional.

O Botafogo estipula uma pedida próxima de 35 milhões de euros para negociar Danilo. Na cotação atual, o valor gira em torno de R$ 202,9 milhões, quantia vista internamente como adequada para uma possível transferência.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Clube monitora situação de outros atletas

Danilo possui contrato válido até dezembro de 2029, fator que fortalece a posição do Botafogo em uma eventual negociação. Além disso, o volante ainda pode se valorizar mais caso dispute a Copa do Mundo de 2026.

Outro nome analisado pelo departamento de futebol é Huguinho. O meio-campista retornou recentemente após período de empréstimo ao RWDM Brussels, da Bélgica, mas ainda não possui permanência garantida no elenco principal.

O Botafogo entende que a próxima janela será decisiva para reorganizar o grupo. Entre reforços pontuais, saídas importantes e limitações financeiras, o clube tenta equilibrar competitividade e controle administrativo para o restante da temporada.