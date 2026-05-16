Carlo Ancelotti definiu a pré-lista da Seleção Brasileira, que foi enviada à Fifa, para a disputa da Copa do Mundo. Dentre os 55 nomes relacionados pelo treinador, um deles chamou atenção: um jovem de 23 anos de idade, cuja multa para times do exterior é de nada menos que 100 milhões de euros.

O jogador em questão é Kaiki, do Cruzeiro. O lateral-esquerdo tem contrato com o clube mineiro até dezembro de 2027. Conforme foi estabelecido na última renovação entre as partes, o vínculo contempla multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 586,4 milhões) para o mercado estrangeiro.

Atravessando o melhor momento da carreira, o ala vive a expectativa de vestir a camisa amarelinha no principal torneio de futebol do planeta. Caso isso se concretize, seu passe, que já está valorizado, alcançará um patamar ainda mais elevado, tanto em termos financeiros quanto em termos esportivos.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Por conta desse cenário, a Raposa deseja renovar o compromisso com o atleta. As partes chegaram a iniciar conversas no começo da temporada, mas não houve evolução. Se não houver um acerto nesse sentido, a equipe celeste correrá o risco de perder um de seus principais ativos por um valor menor do que o esperado.

Kaiki interessa ao Flamengo e outros times

Conforme destacado anteriormente, o Cabuloso corre sério risco de perder o jovem lateral-esquerdo de 23 anos, um dos melhores da posição em atividade no Brasil. Além das condições expostas, o que não faltam são interessados em tirá-lo da Toca da Raposa.

O noticiário do mercado da bola dá conta de que o Flamengo e outras agremiações estão de olho no ala. Da parte do Rubro-Negro, ele seria um pedido do técnico Leonardo Jardim, que o conhece muito bem dos tempos em que treinou o elenco celeste.