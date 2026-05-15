Max Verstappen, aos 28 anos, está prestes a fazer sua estreia nas 24 Horas de Nurburgring, uma prova de resistência histórica na Alemanha. A corrida ocorrerá entre os dias 14 e 16 de maio e marca a 27ª participação de um piloto oriundo da Fórmula 1.

Verstappen se junta a um seleto grupo de pilotos que inclui seu sogro, o tricampeão Nelson Piquet, e outros grandes nomes como Niki Lauda. A primeira edição das 24 Horas de Nurburgring aconteceu em 1970. Desde então, 33 pilotos que já competiram em grandes prêmios de Fórmula 1 participaram da corrida, com Verstappen se tornando o 34º.

Dentre os pilotos que já competiram, 26 deles disputaram a corrida após iniciar suas carreiras na Fórmula 1. Nomes como Jack Brabham, Keke Rosberg e Jacques Laffite são alguns dos que deixaram sua marca nesse evento.

Participações notáveis

Niki Lauda e Keke Rosberg, ambos vencedores da prova, são exemplos de pilotos que conseguiram sucesso tanto na Fórmula 1 quanto nas 24 Horas de Nurburgring. Rosberg conquistou a corrida em 1982, enquanto Lauda venceu em 1973.

Nelson Piquet, sogro de Verstappen, participou da edição de 1994, logo após deixar a Fórmula 1, e terminou em quarto lugar, competindo com a equipe BMW. As 24 Horas de Nurburgring são realizadas no circuito de Nurburgring, que possui 25,3 km de extensão e 170 curvas.

A corrida é uma prova de resistência que utiliza carros GT (gran turismo) e ocorre em um formato de revezamento, onde pilotos de uma mesma equipe se alternam no volante. A largada acontece no sábado às 15h e termina no domingo às 15h, totalizando 24 horas de competição. Verstappen competirá pela Team Verstappen, em parceria com a Mercedes.

Ele dividirá o cockpit do Mercedes AMG GT3 com Dani Juncadella, um piloto espanhol que também participa do Mundial de Endurance. A equipe ainda conta com Jules Gounon e Lucas Auer, este último sobrinho do ex-piloto de Fórmula 1 Gerhard Berger.