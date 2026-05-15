Recentemente, o governo do presidente Donald Trump divulgou documentos relacionados a objetos voadores não identificados (OVNIs) e possíveis fenômenos extraterrestres. A medida foi anunciada no dia 8 de um mês recente e segue uma ordem assinada por Trump em fevereiro, que determinava a publicação de informações sobre “Fenômenos Anômalos Não Identificados” (UAPs).

O principal objetivo da iniciativa é aumentar a transparência e permitir que o público tenha acesso a investigações antes mantidas sob sigilo. Os documentos foram disponibilizados em um repositório online criado pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos.

O portal reúne fotos, relatórios e arquivos produzidos por agências federais ao longo dos anos. Nas primeiras horas após o lançamento, o site apresentou instabilidades devido ao grande número de acessos.

Entre os materiais divulgados estão investigações conduzidas pelo FBI sobre avistamentos de OVNIs e imagens consideradas curiosas, incluindo uma fotografia da missão Apollo 17 que mostra pontos de luz não identificados na superfície lunar. Em publicação nas redes sociais, Trump incentivou o público a analisar os arquivos e afirmou que novas informações poderão ser divulgadas nas próximas semanas.

Reações e declarações de Putin

Enquanto os Estados Unidos ampliam a divulgação de documentos sobre OVNIs, o presidente russo Vladimir Putin também comentou o tema durante uma conferência anual com cidadãos russos.

Apesar de o foco principal do evento ser a guerra na Ucrânia e questões econômicas, algumas perguntas abordaram a existência de vida extraterrestre. Putin respondeu de forma descontraída aos questionamentos e chegou a brincar sobre dirigir incógnito pelas ruas de Mosco

O encontro durou várias horas e contou com mensagens e perguntas enviadas pelo público em telões, misturando temas políticos, curiosidades populares e assuntos ligados à possível existência de alienígenas. O episódio mostrou o interesse crescente da população mundial por temas relacionados ao espaço e à vida fora da Terra.