O Itaú anunciou a inclusão de uma assinatura gratuita do YouTube Premium por seis meses no programa Minhas Vantagens. Essa iniciativa visa proporcionar um benefício acessível a todos os clientes do segmento Personnalité, permitindo que usufruam de um dos serviços de streaming mais populares do mercado.

A oferta tem potencial para gerar economia significativa para os clientes elegíveis. Atualmente, o benefício do YouTube Premium ainda está bloqueado, mas já é visível na plataforma Minhas Vantagens.

O serviço oferece vantagens como a remoção de anúncios, reprodução em segundo plano e a possibilidade de baixar conteúdos para visualização offline. Esses recursos são atrativos, especialmente para usuários que consomem grandes quantidades de conteúdo audiovisual.

Funcionamento da oferta

Conforme as informações disponíveis no aplicativo do Itaú, o YouTube Premium será acessível a partir do Nível 1 do programa Minhas Vantagens. Isso amplia o alcance da oferta, permitindo que mais clientes possam aproveitá-la.

O benefício é restrito a uma única utilização por CPF e é válido apenas para a primeira assinatura do YouTube Premium. Para ativar a oferta, o cliente deve resgatar o benefício, realizar o cadastro, aplicar um cupom promocional e cadastrar um cartão de crédito Itaú.

O Itaú especifica que a promoção é destinada exclusivamente a novos usuários do YouTube Premium, ou seja, aqueles que não possuem uma assinatura ativa e que não foram assinantes nos últimos 36 meses.

Após o período gratuito de seis meses, a assinatura será renovada automaticamente com cobrança mensal, a menos que o cliente cancele antes do término do período de gratuidade. O banco também informa que o cancelamento pode ser feito a qualquer momento.

Programa Minhas Vantagens

O Minhas Vantagens é um programa de relacionamento do Itaú destinado aos segmentos Uniclass e Personnalité, funcionando de forma progressiva. Quanto maior o relacionamento do cliente com o banco, mais benefícios são desbloqueados. O programa possui cinco níveis, onde cada nível oferece vantagens que podem incluir desde gerentes dedicados até descontos em lojas parceiras.