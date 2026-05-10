Um dos jogadores de futebol mais bem sucedidos financeiramente, Lionel Messi dispõe de algumas propriedades espalhadas pelo mundo. Uma delas, por exemplo, é um apartamento de luxo localizado em Miami, cidade onde vive com a família atualmente, avaliado em nada menos que R$ 20 milhões.

O craque argentino adquiriu o duplex na Porsche Tower, que fica na famosa Collins Avenue, no bairro de Sunny Isles Beach, em 2019. Na época, desembolsou US$ 5 milhões, quantia que correspondia a R$ 20 milhões. Sem dúvidas, um dos mais famosos e um dos mais caros pertences do camisa 10 do Inter Miami.

O “singelo” apartamento do astro tem mais de 500 m², com piscina coberta e uma vista impressionante para o mar. Segundo o jornal argentino La Nación, o imóvel também conta com restaurante privado, lounge ao ar livre virado para o oceano, cinema privado e um elevador que transporta o morador com o carro até o apartamento.

Créditos: pdtowermiami.com

Leo chegou a colocar o apartamento à venda em 2022, mas ainda não se tem notícia a respeito do negócio. A Porsche Design Tower é um edifício de 196 metros de altura, 57 andares e 8.900 m² de terreno à beira-mar – fica localizado a 40 minutos de distância do estádio do Miami.

Messi deve disputar sua última Copa do Mundo

Existe um certo mistério a respeito da presença do camisa 10 na convocação final da Argentina para a Copa do Mundo. Oficialmente, o técnico Lionel Scaloni não garante a presença do capitão na lista, mas se mostra otimista: “Quero muito que ele esteja lá, mas a decisão é dele. Tomara que sim”.

Aos 38 anos de idade, Leo caminha para os últimos momentos da carreira e existem questões físicas a serem consideradas antes de uma decisão definitiva. Mas, ao que tudo indica, o meia deverá, sim, disputar o último Mundial de sua trajetória nos gramados.