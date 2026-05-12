Beneficiários do Bolsa Família começam a próxima semana com expectativa de dinheiro na conta. O calendário de maio divulgado pelo governo federal prevê os primeiros pagamentos para a segunda-feira (18), destinados às pessoas que possuem Número de Identificação Social, o NIS, terminado em 1.

A liberação dos valores seguirá o cronograma oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Assim como acontece nos outros meses, os depósitos serão realizados conforme o dígito final do NIS de cada beneficiário inscrito no programa social.

O Bolsa Família atende milhões de famílias em todo o Brasil e movimenta grande atenção sempre que um novo calendário é divulgado. Justamente por isso, muitos inscritos já acompanham as datas para organizar contas, compras e despesas do mês.

Calendário de maio já foi divulgado

Segundo o governo federal, os primeiros pagamentos começam na próxima segunda-feira para os beneficiários com NIS final 1. Depois disso, os depósitos continuarão nos dias seguintes até alcançar todos os grupos previstos no cronograma oficial.

Os pagamentos acontecerão ao longo de dez dias diferentes. O encerramento do calendário está marcado para o dia 29, quando os beneficiários com NIS terminado em zero finalmente receberão os valores referentes ao mês de maio.

O Número de Identificação Social é um registro de 11 dígitos gerado pela Caixa Econômica Federal. Esse número é utilizado para identificar pessoas inscritas em programas sociais e também determina a data exata de recebimento do benefício.

Os inscritos no CadÚnico conseguem verificar o NIS pelos canais oficiais disponibilizados pelo governo. A consulta pode ser feita pelo aplicativo ou até mesmo diretamente no site oficial, facilitando o acesso às informações do pagamento.

A divulgação antecipada do calendário costuma gerar grande movimentação entre os beneficiários. Afinal, muitas famílias dependem justamente desse dinheiro para manter despesas essenciais e organizar o orçamento ao longo das próximas semanas.

Consulta pode ser feita de forma online

Quem deseja conferir a data correta do pagamento pode utilizar os canais digitais disponíveis. O aplicativo oficial permite consultar o NIS e acompanhar detalhes relacionados ao calendário divulgado para maio pelo governo federal.

O site oficial também disponibiliza informações para os inscritos no CadÚnico. Dessa maneira, os beneficiários conseguem verificar rapidamente quando o dinheiro será liberado na conta, evitando dúvidas sobre o cronograma do Bolsa Família.

Além da organização dos depósitos, o calendário por final de NIS ajuda a distribuir os pagamentos ao longo do mês. Isso acontece justamente para evitar concentração de atendimentos e facilitar o acesso dos beneficiários aos valores.

O cronograma definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mantém a mesma lógica utilizada em outros meses. Assim, cada grupo recebe em um dia específico conforme o número final registrado no cadastro social.

Créditos: José Cruz/Agência Brasil

Estudo compara tarifa zero ao Bolsa Família

Um estudo divulgado na segunda-feira, 4 de maio de 2026, apontou que a implementação da tarifa zero no transporte público das 27 capitais brasileiras poderia gerar efeitos semelhantes aos do Bolsa Família na economia do país.

A pesquisa foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenado pelo professor Thiago Trindade, do Instituto de Ciência Política da UnB, o levantamento avaliou impactos relacionados à distribuição de renda.

Segundo o estudo, a gratuidade no transporte metropolitano de ônibus e trilhos poderia representar uma injeção anual de R$ 60,3 bilhões na economia brasileira. O trabalho também afirma que a medida ajudaria no combate às desigualdades sociais.

Os pesquisadores utilizaram dados da Pesquisa Nacional de Mobilidade de 2024 e informações de operadoras de ônibus e sistemas metroferroviários. Após descontar gratuidades já existentes, o estudo calculou uma injeção econômica real de R$ 45,6 bilhões.