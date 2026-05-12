Renato Gaúcho já sabe o jogador que deseja receber como primeiro reforço em sua passagem pelo Vasco da Gama. Trata-se do zagueiro Joaquim, de 28 anos de idade, que por aqui no futebol brasileiro se destacou no Santos e hoje está no Tigres, do México.

Uma das posições indicadas por Portaluppi e sua comissão para serem contempladas com mais qualidade foi justamente a zaga. O entendimento do comandante cruzmaltino é de que é preciso mais uma peça da posição para auxiliar Robert Renan, tendo em vista que Carlos Cuesta e Alan Saldivia não acompanham o nível do companheiro.

Nesse sentido, Joaquim entrou no radar da diretoria. A grande questão, porém, é que não será uma tarefa nada fácil tentar tirá-lo do futebol mexicano por agora. O defensor está prestigiado por lá, com contrato válido até meados de 2027 e valor de mercado de 6 milhões de euros (R$ 34,5 milhões).

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC

Além disso, outras agremiações de diferentes mercados também estão de olho no brasileiro, o que dificulta ainda mais as coisas para o Cruzmaltino. As informações dão conta que já foram feitas consultas por parte de equipes da Europa, dos Estados Unidos e até mesmo do cenário nacional.

Renato Gaúcho quer reforços no Vasco

Em entrevista concedida ao portal ‘ge’, Portaluppi falou a respeito das chegadas de reforços a São Januário e indicou que gostaria de receber de três a quatro atletas. Na avaliação do treinador, o time carioca tem que agir de forma inteligente no mercado para adicionar qualidade ao plantel atual e se tornar mais competitivo.

“Temos que ser pontuais na contratação. Temos que contratar, trazer mais qualidade para o nosso grupo para que a gente possa pensar ainda maior. Três, quatro jogadores, no mínimo“, disse o comandante vascaíno, que espera contar com novas peças na janela, que abre dia 20 de julho.