O Governo Estadual confirmou a continuidade de um pagamento mensal que vem chamando atenção por alcançar R$ 619,01 por criança. Apenas nos quatro primeiros meses de 2026, os repasses chegaram a R$ 1.025.885,27, contemplando famílias que atendem às exigências previstas pela legislação.

O auxílio em questão é o Benefício de Gestação Múltipla, destinado para famílias de baixa renda que tiveram trigêmeos ou mais filhos em uma mesma gestação em Santa Catarina. O pagamento acontece por meio da Secretaria de Estado da Assistência, Mulher e Família, conhecida como SAS, e continua sendo feito para cada criança até que completem 18 anos.

Segundo os números divulgados pelo Governo do Estado de Santa Catarina, janeiro e fevereiro tiveram 138 famílias beneficiadas em cada mês. Nesses dois períodos, foram registrados 411 beneficiários. Já em março, o total subiu para 141 famílias e 420 beneficiários, enquanto abril encerrou com 140 famílias atendidas e 417 beneficiários.

Quem pode receber o benefício

Para conseguir acesso ao Benefício de Gestação Múltipla, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico. Além disso, é necessário comprovar renda máxima compatível com as regras do programa, considerando todos os integrantes da família, incluindo até mesmo os recém-nascidos.

A legislação determina que a renda somada da casa, dividida pela quantidade de moradores, deve ser igual ou menor que 75% do salário mínimo vigente para cada pessoa. O programa também exige que a gestação tenha resultado em três ou mais crianças, condição indispensável para liberação do auxílio.

Outro ponto importante envolve o nascimento das crianças. Segundo as regras, os beneficiários devem ter nascido em Santa Catarina. No entanto, existe exceção para situações em que médicos indiquem atendimento em outro Estado por falta de leitos ou unidades de tratamento intensivo neonatal.

Os pais das crianças ainda precisam comprovar residência em Santa Catarina por, no mínimo, dois anos ininterruptos antes do nascimento. Esse detalhe faz parte das exigências estabelecidas para o pagamento mensal, que segue sendo realizado conforme a análise individual de cada cadastro apresentado.

Como funciona a solicitação

As famílias interessadas em receber o benefício devem procurar um Centro de Referência em Assistência Social, o Cras. No local, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovantes e informações relacionadas aos responsáveis e também às crianças incluídas no pedido.

Entre os documentos exigidos estão Carteira de Identidade e CPF dos responsáveis, além da certidão de nascimento dos beneficiários. A lista ainda inclui caderneta de vacinação e declaração ou atestado de frequência escolar para crianças que já estejam em idade escolar.

Também é obrigatório apresentar comprovante de residência acompanhado de declaração que demonstre o período mínimo exigido de moradia no Estado. O comprovante de cadastramento no CadÚnico aparece entre os itens necessários para análise da solicitação feita pelas famílias.

Créditos: Magnific

Pagamentos seguem variando mês a mês

O Governo do Estado de Santa Catarina explicou que a quantidade de beneficiários pode mudar conforme o mês. Isso acontece porque o pagamento é realizado por criança até os 18 anos, fazendo com que entradas e saídas do programa aconteçam naturalmente ao longo do tempo.

Mesmo sendo um benefício pouco conhecido, os pagamentos seguem movimentando valores expressivos em 2026. Somente entre janeiro e abril, os depósitos ultrapassaram R$ 1 milhão, mantendo o auxílio mensal de R$ 619,01 por criança para famílias que atendem todas as exigências previstas pela legislação estadual.