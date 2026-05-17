O patrimônio da influenciadora ganhou um novo capítulo nos últimos dias, justamente em meio a outra situação que movimentou a vida pessoal da empresária. Enquanto ampliou os investimentos com a compra de um imóvel de luxo, ela também chamou atenção após receber presentes avaliados em uma verdadeira fortuna.

Virginia Fonseca passou a investir no mercado imobiliário ao adquirir um apartamento no Edify One, empreendimento de alto padrão localizado em Itapema, em Santa Catarina. O prédio tem Neymar Jr. como sócio por meio da NR Sports, detalhe que aumentou ainda mais a repercussão envolvendo a negociação.

Apartamento de luxo virou assunto nas redes

O empreendimento possui um Valor Geral de Vendas estimado em R$ 650 milhões. As unidades disponíveis no local variam entre R$ 15,9 milhões e R$ 54 milhões, justamente por conta da estrutura considerada uma das mais luxuosas da região.

Os apartamentos possuem metragens que começam em 264 m², enquanto as coberturas triplex chegam a 1.000 m². Além disso, o espaço oferece até oito vagas de garagem preparadas para veículos esportivos e também frotas elétricas.

A movimentação envolvendo Virginia chamou atenção porque a influenciadora já possui forte presença no meio empresarial e nas redes sociais. No entanto, o novo investimento reforçou ainda mais a dimensão financeira alcançada pela apresentadora nos últimos anos.

Até mesmo o fato de Neymar Jr. estar ligado ao empreendimento aumentou o interesse do público. O jogador aparece como sócio através da NR Sports, empresa responsável pela parceria envolvendo o edifício de luxo em Santa Catarina.

Virgínia e Vini Jr

Antes do fim do namoro com Vini Jr, a empresária mostrou os presentes de Dia das Mães enviados pelo jogador do Real Madrid.

Além de mandar uma sandália de grife para Margareth Serrão, mãe da influenciadora, o atleta também enviou uma série de itens luxuosos para a namorada. Entre os presentes estavam uma cesta com chocolates sem açúcar e um buquê com 200 rosas.

Por outro lado, os itens de grife chamaram ainda mais atenção nas redes sociais. Vini Jr. enviou uma bota, uma bolsa, uma camiseta e também um boné de marcas internacionais bastante conhecidas pelo alto valor.

A bota da Chrome Hearts custa cerca de U$ 5.499, valor aproximado de R$ 27 mil. Já a bolsa, também de grife, está avaliada em U$ 6.600, chegando a aproximadamente R$ 32,4 mil na conversão apresentada.

Créditos: Reprodução/Instagram/@virginia

Valores chamaram atenção dos fãs

A camiseta da Balenciaga custa em torno de R$ 5.900, enquanto o boné da mesma marca sai por cerca de R$ 5.500. Somando todos os itens enviados pelo atacante, os presentes chegaram a aproximadamente R$ 82.899.

Esse valor não inclui a cesta personalizada enviada pelo jogador. O buquê com 200 rosas, por exemplo, possui preço inicial a partir de R$ 2 mil, detalhe que aumentou ainda mais os comentários nas redes sociais.

Justamente por reunir investimentos milionários e presentes luxuosos em poucos dias, Virginia Fonseca voltou ao centro das atenções. A influenciadora, que já possui um verdadeiro império digital, agora também amplia presença no mercado imobiliário de alto padrão.