O Cruzeiro ofereceu um salário de R$ 700 mil para renovar o contrato de Kaiki. Enquanto isso, o Flamengo está disposto a pagar mais que o dobro para tirar o lateral-esquerdo do rival mineiro e adicioná-lo ao elenco comandado pelo técnico Leonardo Jardim.

Em meio às conversas com o estafe do jogador para ampliar o vínculo válido até dezembro de 2027, a Raposa sinalizou as cifras citadas acima. O Rubro-Negro, por sua vez, colocou na mesa do atleta de de seus representantes uma proposta salarial de R$ 1,5 milhão por mês, segundo o jornalista Heverton Guimarães.

Além do Fla, existem outros interessados no ala, cuja multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 585 milhões) para o mercado estrangeiro. Atravessando o melhor momento da carreira, o jovem lateral de 23 anos de idade está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti e vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Caso seja incluído pelo comandante canarinho na convocação final, o camisa 6 celeste ficará ainda mais valorizado e cobiçado no mercado. Uma notícia nada boa para a diretoria cruzeirense, que corre o risco de perder um de seus principais jogadores por um valor inferior ao que poderia obter.

Cruzeiro quer antecipar possível saída de Kaiki

Diante desse cenário, a Raposa tem ciência de que pode perder o lateral e, por isso, já deu início a procura por jogadores da posição no mercado da bola. Recentemente, a cúpula cruzeirense buscou informações sobre Wendell, lateral-esquerdo do São Paulo.

A ideia é contratar um nome de peso para suprir uma eventual baixa. Contudo, trata-se de uma negociação complicada, tendo em vista que a equipe paulista não tem a intenção de se desfazer do ala por agora. Ou seja, o Cabuloso precisará ampliar o leque de opções para substituir Kaiki.