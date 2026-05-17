Estado mais admirado pelos brasileiros também abriga a cidade mais bem colocada da América Latina em um ranking internacional divulgado em 2026. A região liderou o índice de reputação entre os estados brasileiros e, ao mesmo tempo, teve sua capital apontada como a melhor da região latino-americana em uma lista global voltada para cidades.

A combinação dos dois resultados reforçou a visibilidade do Rio de Janeiro nos levantamentos divulgados nos últimos meses. Justamente por isso, o local passou a ocupar posição de destaque tanto na percepção dos brasileiros quanto em avaliações internacionais relacionadas ao turismo e à experiência urbana.

Pesquisa aponta liderança do Rio de Janeiro

O levantamento da consultoria OnStrategy mostrou o Rio de Janeiro na primeira colocação do índice de Reputação e Imagem dos estados brasileiros. O estado alcançou nota 8,2 em uma escala de 0 a 10, ficando à frente de São Paulo, que apareceu logo depois com 8,0 pontos.

Bahia, Distrito Federal e Paraná dividiram tecnicamente a terceira colocação do ranking nacional. Os três estados receberam nota 7,3, enquanto Minas Gerais apareceu com 7,1 pontos e o Rio Grande do Sul registrou nota 7,0 na pesquisa.

Na sequência do levantamento ainda surgem Ceará e Pernambuco, ambos com 6,9 pontos. Santa Catarina fechou a lista das dez primeiras posições com nota 6,8, em um cenário que também destacou o domínio da região Sudeste na percepção dos brasileiros.

A média nacional de reputação das unidades federativas ficou em 6,4 pontos. Já a imagem consolidada do Brasil alcançou 6,9, número que acabou servindo como parâmetro geral do estudo realizado entre os anos de 2025 e 2026.

Estudo ouviu brasileiros e estrangeiros

A pesquisa Marca Brasil entrevistou 192.400 brasileiros entre outubro de 2025 e março de 2026. Além disso, outros 278.200 estrangeiros participaram do levantamento, ampliando a análise sobre a percepção das pessoas em relação aos estados brasileiros.

O estudo contemplou todos os estados do país e também o Distrito Federal. No exterior, cidadãos de 26 países responderam aos questionamentos feitos durante o período de coleta das informações utilizadas na elaboração do ranking divulgado recentemente.

Os dados apresentados acabaram chamando atenção justamente por colocarem o Rio de Janeiro em uma posição isolada no topo da lista. Até mesmo São Paulo, que ficou muito próximo da liderança, terminou atrás do estado fluminense na avaliação geral.

Créditos: Wikimedia Commons

Capital fluminense lidera ranking latino-americano

Além do resultado nacional, a cidade do Rio de Janeiro também ganhou destaque em um ranking internacional divulgado pela revista Time Out. A capital fluminense foi apontada como a melhor cidade da América Latina para viver e visitar em 2026.

No ranking global elaborado pela publicação, o Rio de Janeiro apareceu na 12ª colocação entre as cinquenta melhores cidades do mundo. A capital ficou à frente de outros grandes centros urbanos da América Latina presentes na avaliação internacional.

O desempenho da cidade reforçou ainda mais a presença do Rio de Janeiro em levantamentos de imagem e reputação divulgados neste ano. Dessa forma, o estado e sua capital passaram a aparecer juntos em posições de destaque nos dois estudos apresentados ao público.

Os resultados divulgados em 2026 ampliaram o debate sobre imagem pública. Assim, os dados mostraram que o Rio de Janeiro conseguiu reunir destaque nacional e projeção internacional, permanecendo no centro das discussões este ano.