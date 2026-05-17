Estado mais admirado pelos brasileiros também abriga a cidade mais bem colocada da América Latina em um ranking internacional divulgado em 2026. A região liderou o índice de reputação entre os estados brasileiros e, ao mesmo tempo, teve sua capital apontada como a melhor da região latino-americana em uma lista global voltada para cidades.
A combinação dos dois resultados reforçou a visibilidade do Rio de Janeiro nos levantamentos divulgados nos últimos meses. Justamente por isso, o local passou a ocupar posição de destaque tanto na percepção dos brasileiros quanto em avaliações internacionais relacionadas ao turismo e à experiência urbana.
Pesquisa aponta liderança do Rio de Janeiro
O levantamento da consultoria OnStrategy mostrou o Rio de Janeiro na primeira colocação do índice de Reputação e Imagem dos estados brasileiros. O estado alcançou nota 8,2 em uma escala de 0 a 10, ficando à frente de São Paulo, que apareceu logo depois com 8,0 pontos.
Bahia, Distrito Federal e Paraná dividiram tecnicamente a terceira colocação do ranking nacional. Os três estados receberam nota 7,3, enquanto Minas Gerais apareceu com 7,1 pontos e o Rio Grande do Sul registrou nota 7,0 na pesquisa.
Na sequência do levantamento ainda surgem Ceará e Pernambuco, ambos com 6,9 pontos. Santa Catarina fechou a lista das dez primeiras posições com nota 6,8, em um cenário que também destacou o domínio da região Sudeste na percepção dos brasileiros.
A média nacional de reputação das unidades federativas ficou em 6,4 pontos. Já a imagem consolidada do Brasil alcançou 6,9, número que acabou servindo como parâmetro geral do estudo realizado entre os anos de 2025 e 2026.
Estudo ouviu brasileiros e estrangeiros
A pesquisa Marca Brasil entrevistou 192.400 brasileiros entre outubro de 2025 e março de 2026. Além disso, outros 278.200 estrangeiros participaram do levantamento, ampliando a análise sobre a percepção das pessoas em relação aos estados brasileiros.
O estudo contemplou todos os estados do país e também o Distrito Federal. No exterior, cidadãos de 26 países responderam aos questionamentos feitos durante o período de coleta das informações utilizadas na elaboração do ranking divulgado recentemente.
Os dados apresentados acabaram chamando atenção justamente por colocarem o Rio de Janeiro em uma posição isolada no topo da lista. Até mesmo São Paulo, que ficou muito próximo da liderança, terminou atrás do estado fluminense na avaliação geral.
Capital fluminense lidera ranking latino-americano
Além do resultado nacional, a cidade do Rio de Janeiro também ganhou destaque em um ranking internacional divulgado pela revista Time Out. A capital fluminense foi apontada como a melhor cidade da América Latina para viver e visitar em 2026.
No ranking global elaborado pela publicação, o Rio de Janeiro apareceu na 12ª colocação entre as cinquenta melhores cidades do mundo. A capital ficou à frente de outros grandes centros urbanos da América Latina presentes na avaliação internacional.
O desempenho da cidade reforçou ainda mais a presença do Rio de Janeiro em levantamentos de imagem e reputação divulgados neste ano. Dessa forma, o estado e sua capital passaram a aparecer juntos em posições de destaque nos dois estudos apresentados ao público.
Os resultados divulgados em 2026 ampliaram o debate sobre imagem pública. Assim, os dados mostraram que o Rio de Janeiro conseguiu reunir destaque nacional e projeção internacional, permanecendo no centro das discussões este ano.
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