O ex-jogador Roberto Carlos comprou dois apartamentos em um condomínio de luxo que está sendo construído na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. Cada unidade adquirida pelo ídolo do Real Madrid e campeão do mundo com a Seleção Brasileira possui 170 m², diversos terraços e vista para o mar.

Os imóveis custaram US$ 5 milhões aos bolsos do lateral-esquerdo, o que na cotação atual corresponde a mais de R$ 25 milhões na cotação atual – ou seja, cada um custou R$ 12,5 milhões. O empreendimento, chamado Viceroy Residences Fort Lauderdale, tem entrega prevista para 2030. É o primeiro condomínio da marca em Fort Lauderdale.

“Fort Lauderdale é um lugar que frequento há anos, e sempre senti uma conexão muito forte com a cidade. Quando conheci o Viceroy Residences Fort Lauderdale, fui imediatamente atraído pelo projeto. O design, a energia e o estilo de vida me pareceram especiais. Na hora soube que seria perfeito para a forma como quero viver o sul da Flórida”, declarou o camisa 6.

O edifício terá cerca de 152 metros de altura, comportando 45 andares e 251 residências de um a quatro dormitórios, todas com terraços e janelas do piso ao teto voltadas para o oceano. Os projetos de arquitetura e design são assinados pelos escritórios Arquitectonica e Rockwell Group.

Créditos: Hayes Davidson/Divulgação

Luxos do condomínio de Roberto Carlos

Roberto poderá desfrutar dos luxos de seu novo condomínio. O empreendimento contará com diversas áreas comuns, como spa, piscina, lounge, bar de vinhos, sala de karaokê e simulador de realidade virtual, além de um restaurante administrado pelo The h.wood Group, famoso por espaços frequentados por celebridades em Los Angeles.

Os moradores ainda terão acesso a um beach club privativo, serviços de concierge e benefícios exclusivos, como associação ao principal clube de pickleball de Fort Lauderdale e acesso a eventos culturais e esportivos selecionados.