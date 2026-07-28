Após retirar-se da disputa por Yan Diomandé, o PSG definiu quais são suas prioridades nesta janela de transferências. O atual bicampeão europeu busca duas contratações no mercado da bola, sendo uma delas a de um zagueiro para substituir o brasileiro Marquinhos no futuro próximo.

Conforme noticiou o jornal L’Équipe, o clube da capital francesa quer preparar o terreno para quando o defensor se aposentar. Capitão e um dos maiores ídolos da história da instituição, o camisa 4 está com 32 anos de idade e caminha para os últimos momentos da carreira.

Embora ainda tenha lenha para queimar, a tendência é que Marquinhos entre na curva descendente nas próximas temporadas e, aos poucos, deixe de fazer parte da primeira prateleira mundial. É um processo natural. Por isso, a preocupação com quem irá ocupar seu lugar como titular da equipe do Parque dos Príncipes.

A preferência é pela contratação de um zagueiro destro. O contrato do brasileiro, vale lembrar, é válido até meados de 2028. Segundo dados do site Transfermarkt, ele está avaliado em 28 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 162,6 milhões.

Créditos: Instagram/Marquinhos

Marquinhos encerrou ciclo na Seleção Brasileira?

Um indicativo de que o zagueiro caminha para a parte final da carreira é o possível fim de ciclo com a camisa da Seleção. Após a eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o jogador deu a entender que não voltaria a ser convocado.

“Jogar pelo seu país significa que você não pode dizer não. A próxima Copa do Mundo é daqui a quatro anos, eu terei 36 anos, será muito difícil para mim continuar neste alto nível”, afirmou, em entrevista concedida à BeIN Sports.

Marquinhos vestiu a camisa amarelinha em três Mundiais (2018, 2022 e 2026). Na edição deste ano, herdou a faixa de capitão de Thiago Silva, capitão nas Copas anteriores.