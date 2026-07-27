Após o fracasso da última temporada, o Real Madrid resolveu trazer o “modo carreira” do videogame para a realidade e abriu os cofres para reforçar o elenco. A boa nova envolvendo o gigante espanhol no noticiário do mercado da bola é Yan Diomandé, atacante marfinense destaque da Copa do Mundo de 2026.

Segundo informações dos jornais As, da Espanha, e do Le Parisien, da França, o Paris Saint-Germain, antes apontado como favorito a contratar o jovem de 19 anos de idade, desistiu do negócio. Com isso, o caminho fica livre para o time merengue acertar a compra do atleta junto ao RB Leipzig, da Alemanha.

Para tê-lo no Santiago Bernabéu, o Real deve desembolsar 100 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 580 milhões. Caso a transferência se confirme, o maior campeão europeu se aproximará da marca de R$ 1,1 bilhão em contratações nesta janela.

Com as exceções de Ibrahima Konaté e Bernardo Silva, que chegaram sem custos, o Madrid já desembolsou R$ 530,6 milhões em aquisições de direitos econômicos. E o detalhe é que não estão descartadas outras movimentações por parte de Florentino Pérez. Presidente blanco.

Créditos: Instagram/Yan Diomandé

Veja abaixo as contratações feitas pelo Real Madrid até o momento:

Marc Cucurella (lateral, Chelsea) – R$ 323 milhões

Denzel Dumfries (lateral, Inter de Milão) – R$ 119 milhões

José Mourinho (técnico, Benfica) – R$ 88,6 milhões

Ibrahima Konaté (zagueiro, Liverpool) – R$ 0

Bernardo Silva (meio-campista, Manchester City) – R$ 0

O responsável por gerir esse novo grupo de estrelas do Real será o experiente José Mourinho, que retorna ao Bernabéu para um novo trabalho. No passado, o português foi campeão de La Liga, da Copa da Espanha e da Supercopa com Cristiano Ronaldo e companhia.

Agora, o Special One conta com um plantel ainda mais qualificado, o que, sem dúvidas, coloca pressão sobre seu trabalho na jornada 2026/27.