O mercado da bola segue movimentado nos grandes clubes brasileiros, com negociações envolvendo chegadas e possíveis saídas de jogadores. Enquanto o Internacional avança para repatriar um antigo conhecido da torcida, o Flamengo recebeu uma sondagem por um jovem meio-campista que pode deixar o elenco por empréstimo.

O Colorado está em tratativas com o Bahia para contratar o lateral-esquerdo Iago Borduchi. A negociação prevê inicialmente um acordo de empréstimo, com os clubes conversando sobre os detalhes para viabilizar o retorno do jogador ao clube que o revelou.

Borduchi viveu uma temporada com poucas oportunidades em 2026. O defensor disputou apenas 11 partidas e acabou sendo prejudicado por uma lesão justamente no período em que Luciano Juba também estava afastado. Com isso, Zé Guilherme aproveitou a oportunidade e ganhou espaço na equipe baiana.

Revelado nas categorias de base do Internacional, Iago construiu sua trajetória no clube gaúcho desde o time sub-17 até chegar ao elenco profissional. A estreia entre os profissionais aconteceu em 2017, iniciando uma passagem que marcou sua carreira.

O melhor momento do lateral com a camisa colorada foi em 2018, quando participou de 50 partidas, número que representa sua maior sequência de jogos em uma única temporada. No ano seguinte, disputou mais 23 compromissos oficiais antes de ser negociado com o Augsburg, da Alemanha, por 6,5 milhões de euros.

Ao todo, Iago Borduchi deixou o Internacional com 73 partidas realizadas pelo clube. Agora, o retorno ao Beira-Rio surge como uma possibilidade para recuperar espaço e reencontrar o bom futebol apresentado no início da carreira.

Enquanto isso, o Flamengo também analisa uma possível movimentação no elenco. O Granada, da Espanha, demonstrou interesse na contratação de Lorran por empréstimo e a negociação pode incluir uma opção de compra ao final do vínculo.

O meio-campista retornou recentemente de uma passagem pelo Pisa, da Itália, onde teve participação limitada, entrando em campo apenas nove vezes. No Flamengo, o jovem busca conquistar mais oportunidades e se firmar no time principal.

A diretoria rubro-negra avalia o futuro do atleta, considerando que uma saída temporária para o futebol europeu pode ser uma alternativa para aumentar sua experiência e dar sequência ao desenvolvimento profissional.