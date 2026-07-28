Os pagamentos do Bolsa Família seguem nesta terça-feira, 28 de julho, contemplando os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7. Os depósitos fazem parte do cronograma oficial do mês, organizado conforme o dígito final do documento. A Caixa Econômica Federal é responsável pelos repasses.

O calendário de julho começou no dia 20 e prossegue até 31 de julho, sempre em dias úteis. Cada grupo recebe conforme a ordem estabelecida pelo último número do NIS impresso no cartão do programa. As datas são divulgadas antecipadamente pelo Governo Federal.

Como acessar os valores do benefício

Após o depósito, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. A plataforma permite realizar transferências, pagar contas e efetuar compras utilizando o cartão de débito virtual. O acesso é feito diretamente pelo celular do beneficiário.

Também é possível sacar o dinheiro presencialmente em agências da Caixa, casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui. Quem possui biometria cadastrada consegue retirar os valores nos terminais de autoatendimento sem apresentar o cartão físico. Essa alternativa facilita o acesso ao benefício.

Em municípios que tiveram situação de emergência ou calamidade pública oficialmente reconhecida, o pagamento pode ocorrer logo no primeiro dia do calendário. A relação das cidades contempladas é divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. A medida busca atender famílias afetadas por eventos excepcionais.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Critérios para participar do programa

O Bolsa Família atende famílias inscritas no Cadastro Único que possuam renda mensal de até R$ 218 por pessoa. O cadastro deve ser realizado pelo responsável familiar em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou em um posto do CadÚnico. A inscrição, por si só, não garante entrada imediata no programa.

O benefício assegura pagamento mínimo de R$ 600 por família, além de adicionais previstos nas regras vigentes. O cálculo considera R$ 142 por integrante e inclui complementos para crianças pequenas, gestantes, adolescentes e bebês de até seis meses. Os valores variam conforme a composição familiar.