Um dos artistas mais bem sucedidos financeiramente dos últimos tempos, Justin Bieber possui um portfólio imobiliário considerável, que ganhou ainda mais força depois que ele se casou com Hailey Bieber. Recentemente, o casal ampliou sua quantidade de bens ao adquirir um apartamento de US$ 12 milhões (R$ 62 milhões, na cotação atual).

Conforme noticiou o Wall Street Journal, o imóvel fica localizado West Village, em Manhattan, mais precisamente no 160 Leroy Street, edifício conhecido por atrair compradores em busca de privacidade. A unidade comprada pelo casal de estrelas tem cerca de 260 m², quatro quartos e vista para o Rio Hudson e para a Estátua da Liberdade.

Também destacam-se a cozinha principal, integrada à área social, e uma segunda cozinha de chef, equipada com marcas de alto padrão. Internamente, o projeto contempla madeira de lariço escandinavo, mármore e uma parede curva de vidro com cerca de 120 pés de extensão.

Para além do apartamento, o prédio ainda oferece piscina de 70 pés, spa, academia, estúdios de fitness, pátio paisagístico, cozinha de apoio para eventos e sala infantil. Espaços que condizem com o investimento milionário feito pelos artistas.

Créditos: Instagram/Justin Bieber

Justin Bieber e Hailey optaram por privacidade

Conforme destacado anteriormente, o edifício é conhecido por geralmente ser procurado por pessoas que buscam privacidade. A estrutura conta com porte-cochère e pátio privativo, que são características procuradas por compradores que desejam circular com mais discrição pelo espaço.

O West Village é uma das regiões mais desejadas de Manhattan. Além da privacidade, o bairro é conhecido também por ruas charmosas, prédios de luxo, restaurantes disputados e presença frequente de celebridades como Sarah Jessica Parker, Daniel Radcliffe e Ben Stiller.

A busca por uma rotina urbana com mais discrição é uma tendência entre os famosos. E, nesse sentido, o 160 Leroy é justamente um prédio que costuma atrair compradores interessados em anonimato e segurança.