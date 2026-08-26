Trabalhadores que chegaram aos 70 anos podem acessar uma modalidade de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A regra permite retirar o saldo disponível nas contas vinculadas ao trabalhador. O direito alcança valores de empregos atuais e anteriores.

A possibilidade não depende da concessão da aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Portanto, quem continua trabalhando com carteira assinada também pode solicitar a liberação dos recursos. O saldo de contas ativas e inativas pode entrar no saque.

Como funciona a liberação do dinheiro

O trabalhador pode iniciar o procedimento pelo aplicativo FGTS, disponível para celulares. Na plataforma, é possível verificar quanto está disponível e cadastrar uma conta bancária para receber o dinheiro. Dessa forma, não é necessário comparecer imediatamente a uma agência.

Em determinadas situações, o atendimento presencial na Caixa Econômica Federal continua sendo uma alternativa. Para solicitar a retirada, podem ser pedidos documentos pessoais e comprovantes necessários para confirmar a identidade e a idade. A documentação varia conforme a situação do trabalhador.

O valor disponível considera os recursos acumulados nas contas vinculadas ao FGTS. Isso significa que depósitos feitos em diferentes períodos profissionais podem fazer parte do montante liberado. Contas de antigos empregos também podem ser incluídas, desde que estejam dentro das condições previstas para o saque.

Créditos: Joédson Alves/Agência Brasil

Direito também vale para quem continua trabalhando

Uma característica importante da regra é que o trabalhador não precisa deixar o mercado de trabalho para utilizar o dinheiro. Quem tem 70 anos ou mais e permanece empregado pode retirar o saldo existente. Novos depósitos feitos posteriormente podem permitir outros saques, conforme as regras aplicáveis.

Os recursos podem ser utilizados conforme as necessidades financeiras de cada pessoa. Entre as possibilidades estão o pagamento de dívidas, despesas domésticas, reformas e outras demandas pessoais. O dinheiro também pode reforçar o orçamento de quem busca complementar a renda.