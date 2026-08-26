O Arsenal prepara uma oferta de € 135 milhões (R$ 810 milhões) para contratar o atacante Julián Álvarez,visando superar o valor recorde pago por Declan Rice em 2023.

A investida faz parte de um esforço intenso de Mikel Arteta para reforçar o setor ofensivo antes do fechamento da janela. Apesar do alto valor em jogo, o jogador de 26 anos ainda demonstra resistência em retornar para a Premier League neste momento. Fontes indicam que ele prioriza uma transferência para o Barcelona, criando um entrave nas tratativas conduzidas pelos clubes envolvidos.

A posição firme dos espanhóis: Arsenal

O Atlético de Madrid mantém uma postura rígida e não deseja liberar o atleta para um rival direto de LALIGA. A diretoria da equipe espanhola busca evitar o reforço de um concorrente na competição nacional.

O que torna a negociação com o time londrino uma alternativa viável. O clima no Estádio Metropolitano tornou-se hostil após os episódios recentes envolvendo o argentino e a torcida local.

Durante o confronto contra o Villarreal, o jogador foi vaiado ao ter seu nome anunciado e ao entrar em campo durante a segunda etapa da partida.

Bastidores e movimentações no elenco

O diretor esportivo Andrea Berta tem liderado o trabalho de bastidores para facilitar uma eventual transação rápida pelo Arsenal. A experiência prévia do profissional no clube espanhol. Onde negociou a chegada de Álvarez vindo do Manchester City, é considerada um fator estratégico chave.

Para viabilizar a chegada de um novo reforço. O clube inglês avalia a saída de outros atletas e monitora o futuro de Gabriel Martinelli. O ponta brasileiro foi dispensado da lista de relacionados para o jogo contra o Coventry City, sinalizando mudanças na equipe.

Martinelli possui apenas mais um ano de contrato e despertou o interesse do Al Hilal, da Liga Profissional Saudita. A janela de transferências encerra na próxima semana, mantendo a expectativa sobre as definições de elenco para a sequência da atual temporada europeia.