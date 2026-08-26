O Flamengo oficializou a liberação gratuita de Everton Cebolinha e acertou a transferência de Kaio Nóbrega para o futebol europeu. As decisões fazem parte de uma reestruturação do elenco rubro-negro, que busca ajustar seus quadros profissionais enquanto segue disputando o título do Brasileirão.

A cúpula flamenguista comunicou que não criará obstáculos para a saída do atacante, permitindo que seus representantes negociem livremente com qualquer equipe. Everton Cebolinha, que tem contrato vigente apenas até o final deste ano. Busca um novo projeto esportivo e prioriza propostas de clubes no continente europeu.

Negociações envolvendo o atacante Everton Cebolinha: Flamengo

Recentemente, o jogador esteve perto de concretizar sua ida ao Krasnodar, da Rússia, após um acordo preliminar entre os clubes. No entanto, o presidente do time russo cancelou as tratativas no último final de semana e desautorizou sua diretoria de futebol a prosseguir com o negócio.

O Krasnodar agora procura outro atleta sul-americano para ocupar a mesma faixa do Campo, mantendo a transferência em um estágio travado. Mercado asiático e equipes do futebol brasileiro seguem em espera. Pois o desejo do ponta continua sendo atuar no exterior após a saída da Gávea.

Transição da promessa Kaio Nóbrega

Após Quase 11 anos atuando no clube desde as categorias de base, o meia de 19 anos foi negociado com o Estoril, de Portugal. A despedida do atleta ocorre logo após a saída de Alan Santos para o Benfica.

Isso acaba confirmando uma tendência de exportação de jovens talentos rubro-negros. Kaio Nóbrega construiu uma trajetória vitoriosa, sendo peça fundamental na conquista do Mundial Sub-20 de 2025 diante do Barcelona, o jovem também participou dos títulos estaduais de 2024 e 2026.

Isso vai consolidando seu papel nas divisões de base antes de aceitar o desafio em solo português. O foco imediato do elenco profissional está no próximo duelo contra o Botafogo, que acontece domingo, às 16h, no Maracanã. A equipe busca reduzir a diferença de seis pontos para o líder Palmeiras, que soma 45 pontos no momento na tabela de classificação do torneio Nacional.