O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a liberar um novo lote do seguro-desemprego destinado a pescadores artesanais. Os pagamentos ocorrem entre 25 e 29 de agosto. Ao todo, mais de R$ 100 milhões serão destinados aos trabalhadores com direito reconhecido.

A segunda rodada contempla valores relacionados a períodos de defeso anteriores a 2026. A liberação foi autorizada pela Lei nº 15.399, de 4 de maio de 2026. Segundo o INSS, 21.362 pescadores artesanais estão incluídos neste lote.

Como acompanhar o pagamento

Os beneficiários podem consultar as informações sobre as parcelas por meio da Carteira de Trabalho Digital. A plataforma permite verificar quando o benefício foi emitido e acompanhar as respectivas datas de pagamento. A consulta também pode ser feita pela Central Alô Trabalho.

Para obter informações por telefone, o pescador deve entrar em contato com o número 158. O atendimento permite conferir dados relacionados à liberação das parcelas. Dessa forma, o trabalhador consegue acompanhar o benefício sem precisar comparecer presencialmente a uma unidade.

O seguro-desemprego do pescador artesanal é pago durante o período em que a atividade profissional fica impedida pelo defeso. A restrição ocorre para proteger a reprodução das espécies e garantir a preservação dos recursos pesqueiros. O benefício serve como apoio financeiro enquanto a pesca está suspensa.

Créditos: Divulgação INSS

Requerimentos que ainda estão em análise

Nem todos os pedidos foram concluídos nesta etapa de pagamentos. Pescadores que ainda aguardam uma decisão podem acompanhar o andamento do requerimento pelo aplicativo ou portal Meu INSS. Também é possível buscar informações pela Central 135.

Quem possui uma solicitação pendente não precisa apresentar um novo pedido. As análises continuarão sendo realizadas pela autarquia. Conforme os requerimentos forem concluídos e os direitos forem reconhecidos, novos lotes de pagamento poderão ser liberados.

O valor total desta etapa supera R$ 100 milhões e alcança milhares de trabalhadores. A distribuição ocorre de maneira escalonada durante a semana, conforme o cronograma definido pelo INSS. Por isso, os beneficiários devem consultar os canais oficiais para verificar a situação individual.