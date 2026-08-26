O Chelsea está perto de finalizar a transferência de dois de seus atacantes antes do término da janela de verão. As negociações avançam para que os atletas sigam novos caminhos e garantam reforços financeiros importantes aos cofres do clube londrino.

Liam Delap está em negociação avançada para reforçar o Nottingham Forest em um acordo avaliado em 45 milhões de libras (R$ 315 milhões), além de bônus adicionais. Enquanto isso, o Aston Villa abriu conversas para contratar Nicolas Jackson por uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 420 milhões). Ou seja, R$ 735 milhões ao todo.

Reformulação no setor ofensivo: Chelsea

Liam Delap não conseguiu consolidar seu espaço em Stamford Bridge desde que chegou ao Chelsea, vindo do Ipswich Town, em 2025. O jogador de 23 anos marcou três gols durante sua única temporada completa e chegou a integrar o elenco campeão da Copa do Mundo de Clubes.

O técnico Oliver Glasner, do Nottingham Forest, trata a chegada de um novo atacante como prioridade máxima para a sequência da temporada. O atleta inclusive ficou de fora da relação de Xabi Alonso para o duelo de estreia contra o Fulham na Premier League.

Negociação estratégica com o Aston Villa

Nicolas Jackson desperta o interesse concreto do Aston Villa, que busca repor uma possível saída de Ollie Watkins para o futebol Saudita. O time comandado por Unai Emery precisa de reforços imediatos após a pesada derrota de 4 a 0 para o Brighton na rodada inicial.

O atacante do Chelsea demonstra animação com a possibilidade de trabalhar novamente com Emery, que lhe proporcionou a primeira chance na elite durante o período no Villarreal. Ambas as partes discutem agora os termos das condições pessoais e do contrato para concluir a transação milionária.

O Aston Villa já tentou contratar Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, mas obteve uma resposta negativa dos dirigentes. A diretoria segue pressionada pela urgência do calendário e pelo tempo limitado antes do encerramento oficial do período de contratações na Inglaterra.

O elenco do Chelsea mantém o foco nos próximos desafios do calendário inglês. Isso termina incluindo o duelo contra o Luton Town pela Copa da Liga Inglesa em 27 de agosto. O clube aguarda a oficialização das saídas para ajustar o plantel antes da sequência de jogos contra Brighton e Arsenal.