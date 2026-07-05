A mais recente edição da Open Budget Survey 2025, divulgada pela International Budget Partnership (IBP), colocou o Brasil no topo do ranking global de transparência orçamentária. O país superou nações como Argentina e China, alcançando a primeira posição mundial na avaliação que mede o acesso público às informações fiscais.

O levantamento é considerado a principal referência internacional sobre transparência, participação social e mecanismos de fiscalização dos orçamentos governamentais. Na edição atual, o Brasil obteve 83 pontos de um total de 100, desempenho que o colocou na liderança entre os 82 países analisados.

A pesquisa é conduzida pela International Budget Partnership, entidade criada em 1997 com o objetivo de fortalecer a governança fiscal em diferentes países. A organização atua em parceria com governos, instituições acadêmicas e organizações da sociedade civil, buscando ampliar o acesso da população às informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A Open Budget Survey é realizada a cada dois anos e avalia três pilares principais: a disponibilidade de dados orçamentários ao público, as oportunidades de participação cidadã no processo orçamentário e a efetividade dos mecanismos de controle e fiscalização. Os resultados consolidados integram o Open Budget Index (OBI), indicador amplamente utilizado como referência global para medir o nível de transparência fiscal.

No ciclo de 2025, o desempenho brasileiro foi destacado como um dos mais consistentes da série histórica da pesquisa. O resultado reflete avanços na divulgação de dados fiscais e na ampliação do acesso público às informações sobre o orçamento federal.

Com a liderança no ranking, o Brasil passa a ser citado como referência internacional em práticas de transparência orçamentária, reforçando sua posição em debates globais sobre gestão pública, controle social e responsabilidade fiscal.