Depois de acertar o empréstimo do goleiro Aranha junto ao Moreirense, de Portugal, o Palmeiras pode fazer outro negócio com o mercado europeu. Em alta por estar representando o Paraguai na Copa do Mundo, o meia-atacante Maurício entrou de vez na mira da Atalanta, da Itália, e pode ser mais um a deixar o clube.

Conforme noticiou o jornalista Leandro Andrade, representantes da agremiação de Bérgamo entraram em contato com o Verdão. Os italianos sinalizaram com uma proposta de 18 milhões pelo atleta de 25 anos de idade, quantia que na cotação atual corresponde a aproximadamente R$ 105 milhões.

O meia tem contrato com o Palestra até dezembro de 2028. Embora não seja titular absoluto do time de Abel Ferreira, ele é considerado uma peça importante do elenco, com boa minutagem na temporada. Como a equipe paulista não pretende se desfazer de suas principais peças na janela, isso pode acabar impedindo o negócio.

De toda maneira, esse é um assunto que só deve se desenrolar após a participação do selecionado albirrojo no Mundial. Contratado junto ao Internacional, em 2024, Maurício soma 105 partidas, 18 gols e 13 assistências vestindo o manto palestrino.

Créditos: Instagram/Maurício

Aranha se despediu do Palmeiras

Emprestado ao Moreirense, Aranha ficará no clube português por um ano. A ideia do Verdão é dar rodagem ao jovem goleiro de 21 anos e, quem sabe, voltar a contar com ele no plantel da próxima temporada.

“Sou muito grato ao Palmeiras por tudo o que me proporcionou e por me preparar e projetar para o futebol europeu. Pude crescer como atleta e principalmente como pessoa. Sem a experiência que tive aqui eu não seria o Aranha que sou hoje”, disse o jovem.

O arqueiro chegou ao clube paulista em 2023, emprestado pelo Sport. O bom desempenho o fez ficar em definitivo. Desde então, disputou quase 100 jogos nas categorias de base e conquistou diversos títulos, incluindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior.