Nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), França e Suécia se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a IA prever o que poderá acontecer em campo.

Para o Gemini, inteligência artificial do Google, os franceses são os grandes favoritos no confronto entre europeus. Favoritismo esse que está ancorado não só no talento individual e no trabalho consolidado de Didier Deschamps, mas também no desempenho sólido demonstrado na fase de grupos.

Os suecos, por sua vez, estão longe de serem adversários fáceis e tendem a complicar as coisas no duelo de logo mais. Gyorkeres e companhia devem apostar em um plano de jogo mais conservador, com organização defensiva e explorando as transições rápidas, bem como as bolas paradas. Mas não será o suficiente para parar a máquina azul.

“Embora a Suécia possa complicar o duelo taticamente, o volume de jogo e a qualidade das estrelas francesas seriam, hoje, o fator de desequilíbrio. Meu palpite seria um 2 a 0 para a França, com a Suécia tentando se fechar na defesa e os franceses forçando o erro do adversário até encontrar os espaços nas pontas”, aponta a IA.

Créditos: Instagram/FFF

França chega como favorita no mata-mata

Antes mesmo do início do Mundial, o selecionado francês já era apontado como um dos favoritos ao título. Os bicampeões são considerados as grandes forças da atualidade, junto com Argentina e Espanha. Mas os espanhóis deixaram a desejar na primeira fase, o que ajudou a reforçar o poderio dos rivais.

Com isso, franceses e argentinos chegam no mata-mata da competição como os times a serem batidos. Os europeus contam com um time recheado de talentos, como Kilyan Mbappé, Ousmane Dembélé e Michel Olise, que formam um ataque letal.

Do outro lado, os sul-americanos contam com o futebol vistoso de La Scaloneta, um meio de campo muito qualificado e um dos maiores jogadores da história: Lionel Messi.